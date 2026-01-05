Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El paso de 'Francis' complica la circulación en Castilla y León, aunque lejos de provocar situaciones críticas

Aemet activará esta noche avisos amarillos por bajas temperaturas, además de los ya conocidos por las nevadas

Vehículos circulando por la A-50 durante las nevadas de la pasada madrugada

Vehículos circulando por la A-50 durante las nevadas de la pasada madrugada / Vicente - ICAL

Eriz Fraile

El primer envite de 'Francis' ya ha pasado por Castilla y León, donde ha dejado un buen puñado de nevadas repartidas por diferentes puntos del territorio. Unas inclemencias meteorológicas que ya estaban previstas por parte de Aemet y las propias instituciones, lo que unido a la 'suavidad' con la que la borrasca ha pisado la Comunidad se ha traducido en una situación de relativa calma a todos los niveles. Pese a ello, son varias las zonas donde la nieve ha cuajado por primera vez en lo que va de invierno, provocando que algunas carreteras de la red principal se mantengan con restricciones durante las primeras horas del lunes.

Previsión de temperaturas para los días 5 y 6 de enero

Previsión de temperaturas para los días 5 y 6 de enero / Aemet

Después de una madrugada complicada, la semana se inicia sin ningún aviso activo por parte de Aemet, aunque con varios en el horizonte. En el apartado de nevadas, serán cuatro las comarcas meteorológicas que se tiñan de amarillo entre las 21:00 de hoy y el mediodía del martes: las tres conocidas como 'Cordillera Cantábrica' (en Burgos, León y Palencia) y la también burgalesa 'Norte'. Asimismo, a los ya habituales avisos por las nevadas se sumarán durante la Noche de Reyes otras alertas cuya presencia no es tan conocida: las bajas temperaturas. En concreto, las afecciones se espera en las zonas abulenses y segovianas de 'Sistema Central', con registros de hasta -6º C durante la madrugada.

Precisamente, la bajada de temperaturas será el principal inconveniente para todos aquellos que quieran disfrutar durante esta tarde-noche de las cabalgatas de los Reyes Magos, así como para la propia visita de Melchor, Gaspar y Baltasar durante la noche más especial del año. A lo largo del día, las temperaturas máximas en las capitales de provincia encontrarán su pico en León (5º C), con algunas de sus homólogas (Ávila y Segovia) llevando sus termómetros solamente hasta los 0º C en el momento más 'caluroso' del lunes. De cara a las mínimas nocturnas, todas las capitales se quedarán bajo cero, oscilando entre los -2º C de Soria y los -5º C que tendrán en Ávila o Palencia.

Carreteras afectadas

Aunque mucho menores de lo esperado inicialmente, las nevadas que ha traído la borrasca 'Francis' han sido suficientes para provocar alguna complicación en las carreteras de Castilla y León. A primera hora de la mañana, el balance de la DGT apuntaba a nuevas limitaciones en varias vías de la red principal debido a la nieve, que se suman a las de jornadas previas: la A-50 (entre Ávila y Peñaranda de Bracamonte), la N-501 (entre Ávila y Peñaranda de Bracamonte), la N-502 (ambas vertientes del Puerto de Menga), la N-110 (puerto de Tornavacas), la CL-627 (entre Cervera de Pisuerga y la cima de Piedrasluengas) y la AV-941 (entre la N-110 y la N-512).

El paso de 'Francis' complica la circulación en Castilla y León, aunque lejos de provocar situaciones críticas

El Grupo de Rescate de la Junta auxilia a un cazador de 71 años en Valladolid

Este pueblo de Castilla y León te recuerda cómo era la noche de Reyes cuando bastaba con el pueblo, el frío y la ilusión

La nieve complica al tráfico en la A-1 entre Carabias (Segovia) y Aranda de Duero y en la N-111 en La Póveda de Soria

Castilla y León lidera, junto con Asturias y Ceuta, las subidas de precios de los alimentos

Estos son los juguetes preferidos de los niños castellanoleoneses

Diversos colectivos se suman en Castilla y León a las protestas contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela

La Aemet mantiene la alerta amarilla por nevadas en Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid
