Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los Reyes Magos llegan a ZamoraGasto medio de Zamora en la Lotería del NiñoLa borrasca 'Francis' pasa inadvertida por ZamoraZamora cierra el año con un descenso del paro
instagramlinkedin

Un nuevo desprendimiento a la altura de Páramo del Sil (León) vuelve a dejar cortada la CL-631

El argayo se produjo durante la noche

Imagen del nuevo desprendimiento en la carretera CL-631 en Páramo del Sil (León)

Imagen del nuevo desprendimiento en la carretera CL-631 en Páramo del Sil (León) / César Sánchez / Ical

Ical

Ponferrada / León

La carretera CL-631, que une Ponferrada y Villablino, permanece cortada debido a un nuevo desprendimiento de rocas a la altura del municipio de Páramo del Sil (León).

El derrumbe se produjo durante la noche, entre los kilómetros 31 y 32, entre Santa Cruz del Sil y El Escobio, muy cerca de donde se cayó la montaña en mayo de 2024 y que provocó el cierre total de la vía durante meses para acometer obras de urgencia, con una inversión de más de tres millones de euros.

De momento el tráfico ha sido desviado por el lavadero de La Recuelga a la espera de que se pueda limpiar la carretera y comprobar que no existe peligro para la circulación.

TEMAS

  1. El pequeño pueblo de Castilla y León donde solo residen una decena de habitantes
  2. Este pueblo de Zamora se consolida como destino turístico de primer nivel
  3. El Extra de Navidad de la ONCE deja cuatro millones en Castilla y León
  4. Castilla y León es la comunidad autónoma con más patrimonio declarado por la Unesco en todo el mundo
  5. Castilla y León, ese incomparable territorio con 30 de los 122 'Pueblos Más Bonitos de España'
  6. Castilla y León entra de lleno en la borrasca 'Francis': tres días, como mínimo, con avisos amarillos de Aemet
  7. Los miembros de la Comisión de Fiestas de Villamanín (León) entregan sus décimos y cubren la falta de dos millones
  8. Zamora, Salamanca y Valladolid, de nuevo en aviso amarillo por intensas nieblas

Carlos Martínez pide a los Reyes Magos que Castilla y León se atreva al cambio

Carlos Martínez pide a los Reyes Magos que Castilla y León se atreva al cambio

Un conductor de 96 años, herido tras salirse de la vía y chocar contra una farola en Salamanca

Un conductor de 96 años, herido tras salirse de la vía y chocar contra una farola en Salamanca

Un nuevo desprendimiento a la altura de Páramo del Sil (León) vuelve a dejar cortada la CL-631

Un nuevo desprendimiento a la altura de Páramo del Sil (León) vuelve a dejar cortada la CL-631

El hielo y la nieve complican la circulación en Ávila, Salamanca, Segovia y Soria

El hielo y la nieve complican la circulación en Ávila, Salamanca, Segovia y Soria

Un belén zamorano para la presidencia de Castilla y León: la escenografía clásica que luce en el despacho mayor de la Junta

Un belén zamorano para la presidencia de Castilla y León: la escenografía clásica que luce en el despacho mayor de la Junta

El paso de 'Francis' complica la circulación en Castilla y León, aunque lejos de provocar situaciones críticas

El paso de 'Francis' complica la circulación en Castilla y León, aunque lejos de provocar situaciones críticas

El Grupo de Rescate de la Junta auxilia a un cazador de 71 años en Valladolid

El Grupo de Rescate de la Junta auxilia a un cazador de 71 años en Valladolid

Este pueblo de Castilla y León te recuerda cómo era la noche de Reyes cuando bastaba con el pueblo, el frío y la ilusión

Este pueblo de Castilla y León te recuerda cómo era la noche de Reyes cuando bastaba con el pueblo, el frío y la ilusión
Tracking Pixel Contents