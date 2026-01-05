Un nuevo desprendimiento a la altura de Páramo del Sil (León) vuelve a dejar cortada la CL-631

La carretera CL-631, que une Ponferrada y Villablino, permanece cortada debido a un nuevo desprendimiento de rocas a la altura del municipio de Páramo del Sil (León).

El derrumbe se produjo durante la noche, entre los kilómetros 31 y 32, entre Santa Cruz del Sil y El Escobio, muy cerca de donde se cayó la montaña en mayo de 2024 y que provocó el cierre total de la vía durante meses para acometer obras de urgencia, con una inversión de más de tres millones de euros.

De momento el tráfico ha sido desviado por el lavadero de La Recuelga a la espera de que se pueda limpiar la carretera y comprobar que no existe peligro para la circulación.