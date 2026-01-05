Un menor de 17 años resulta herido en una colisión entre un turismo y una moto en Salamanca

Un joven de 17 años resultó herido este lunes tras verse implicado en un accidente de tráfico ocurrido en la avenida Lasalle de Salamanca, en el que colisionaron un turismo y una motocicleta, según informaron fuentes del servicio de emergencias.

El aviso se recibió a las 16.13 horas, momento en el que se dio traslado del incidente a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió un recurso sanitario para atender al motorista.

El herido, un varón de 17 años, presentaba una lesión en un pie y fue atendido en el lugar del accidente por los servicios sanitarios.