El hielo y la nieve complican la circulación en Ávila, Salamanca, Segovia y Soria

La DGT informa de que se impide la circulación de camiones en un tramo de 52 kilómetros de la AV-941 en Ávila por los efectos de la borrasca Francis

Hielo y nieve en la carretera de Narros del Castillo (Ávila).

Hielo y nieve en la carretera de Narros del Castillo (Ávila). / Vicente/Ical

Ical

Valladolid

El hielo y la nieve complican a esta hora la circulación por carreteras de la provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria, principalmente. En total 26 tramos varios de la comunidad presentan dificultades para el tráfico rodado, tras la llegada de la borrasca "Francis", según informan la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, la nieve impide circular a camiones y articulados por 52 kilómetros de la AV-941 entre San Martín del Pimpollar y El Barco de Ávila (Ávila) y los conductores deben extremar la precaución por la CL-627, entre Cervera de Pisuerga y Piedrasluengas (Palencia), en un tramo que suma 29,65 kilómetros.

Salamanca

Además, como en los últimos días, están cerrada en la provincia de Salamanca la DSA-191, en Candelario (Salamanca), a partir del kilómetro ocho y hasta ese punto son necesarias las cadenas, como por la SA-203, en la Peña de Francia.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, en la red principal, la DGT informa de la presencia de nieve en la Autovía Ávila-Madrid (A-50) en San Pedro del Arroyo (Ávila), por la N-501, en la capital abulense, así como por la N-110 en El Barco de Ávila y la N-502 en Cepeda la Mora. En la misma situación se encuentra la N-VI entre Guadarrama (Madrid) y Gudillos (Segovia)

