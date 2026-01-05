Un conductor de 96 años, herido tras salirse de la vía y chocar contra una farola en Salamanca

Un turismo se salió de la vía este lunes, a las 09.51 horas, en la glorieta de las Llaves de la Ciudad, en el término municipal de Santa Marta de Tormes (Salamanca), tras lo que colisionó contra una farola, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

En un primer momento, el accidente se saldó sin heridos aparentes y se dio aviso a la Policía Local, quedando informada también la Guardia Civil de Tráfico.

Posteriormente, la Policía Local solicitó asistencia sanitaria para el conductor del vehículo, un varón de 96 años, que se encontraba consciente pero refería dolor en el cuello y la espalda. Ante esta situación, se avisó a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió una ambulancia al lugar para su valoración y atención.