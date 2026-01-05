Carlos Martínez pide a los Reyes Magos que Castilla y León se atreva al cambio

El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, pide a los Reyes Magos que los ciudadanos apuesten por un giro político en la comunidad en las próximas elecciones autonómicas de marzo. “Le pido que nos atrevamos. 2026 tiene que ser el año del cambio en Castilla y León. Que nada, ni nadie nos quite la ilusión”, afirma en un vídeo difundido por su partido en la red social X (antes Twitter).

Más bomberos forestales

En la víspera del Día de Reyes, Carlos Martínez se dirige a los castellanos y leoneses para preguntarles qué les han pedido a los Reyes este año. En las respuestas incorporadas por el PSOE de Castilla y León figuran 26 deseos para el nuevo año. La primera de ellas es que haya “más bomberos forestales y un operativo contra incendios todo el año”, así como que no haya que destinar la mitad del salario a pagar el alquiler.

Conservatorio de Zamora

Asimismo, el PSOE recoge otras peticiones como que el Conservatorio de Zamora deje de ser un “anuncio constante y se convierta en una realidad”, que se ayude “de verdad” al comercio local y a los pequeños negocios, que se defiendan los intereses del campo, “aquí y en Bruselas”, o que se utilicen las energías renovables en beneficios de todos y “no para llenar los bolsillos de unos pocos”.

En ese sentido, los socialistas incorpora otras demandas como que haya un transporte público “adecuado”, más facilidades para la llegada de nuevas empresas, el hospital comarca para El Tiétar (Ávila), la recuperación del Hospital del Mirón de Soria, que se eviten tener que hacer “cientos de kilómetros” para recibir un tratamiento contra el cáncer o que la preocupación por la salud mental se traduzca en “hechos y medidas concretas”.

Además, se pide a la Junta que se tome “en serio” la importancia del patrimonio histórico, que se apoye a los autónomos y el relevo generacional, así como a los investigadores y científicos. También se reclama más vivienda pública, mejoras en las carreteras secundarias, acabar con los problemas de abastecimiento de agua potable, más apoyo para el sector cultural o una mayor oferta educativa.

Finalmente la lista de deseos para los Magos de Oriente la cierran que Castilla y León tenga políticos que antepongan las necesidades de los municipios y a las de sus siglas y que este año Castilla y León sea noticia por cosas "buenas".