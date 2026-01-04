Estos son los juguetes preferidos de los niños castellanoleoneses

Las construcciones de Lego y los juegos de mesa, especialmente los de cartas tipo "Virus" o "Polilla Tramposa" han sido los juguetes más vendidos estas navidades en Castilla y León, por delante de los coches radiocontrol, muñecas, "minimundo" y los "Blindbox".

Los juegos de mesa sufrieron un repunte tras la pandemia del COVID-19 y se instalaron como una opción principal a la hora de hacer regalos. Con las restricciones ya casi en el olvido, priman los que “tienen un tamaño compacto, tipo cartas”, puesto que así son más transportables, según Sonia Hernández, responsable de un establecimiento de Justo Muñoz en Valladolid. Entre los juegos de tablero, además de los clásicos como Trivial o Monopoly, este año también se ha abierto hueco "La cucaracha", un animal mecánico que tiene que conseguir llegar a casa por un laberinto.

Escaparate de una tienda de juguetes. / Leticia Pérez/Ical

Las construcciones de Lego son otro de los imprescindibles de estas fiestas, según Francisco Marcos, encargado de ToysRUs Valladolid, tanto en su versión básica como la ramificación "technic", que incluye motorizaciones y montables más complejos. Estas construcciones son “ideales para pasar tiempo en familia”, además de servir como juguete una vez está construido. No obstante, Francisco Marcos aseguró que también son bastantes los coleccionistas que lo piden como regalo.

Además, el responsable de Toy Planet en Palencia, Jorge Machiñena, recalca que LEGO es “el rey indiscutible de la construcción y asegura que “está viviendo un auge espectacular gracias a sus licencias punteras y sets innovadores”, opinión que también es compartida por Licio del Barrio, encargado de la tienda Juguettos de Segovia, que asegura que el universo Lego mantiene el interés tanto en niños como en adolescentes y adultos.

Una mujer pasa por un expositor de una juguetería de Valladolid / Leticia Pérez/Ical

Junto a los tradicionales coches radiocontrol, un clásico atemporal de la diversión de los más pequeños, las nuevas tendencias también entran fuerte al mercado, resucitando por ejemplo “un sector a la baja como el de las muñecas”, en palabras de Sonia Hernández, responsable de tienda de Justo Muñoz. Esta moda es la de las muñecas de silicona, una suerte de bebe hiperrealista que levanta furor entre los más pequeños y ha levantado un sector en decadencia.

Otra de las propensiones detectadas por la industria pasa por el concepto "Blind Box" o "caja ciega" en su traducción al castellano. Esta idea, procedente del mercado asiático, consiste en la venta de una caja cerrada con un juguete dentro, sin conocer exactamente de cuál se trata de toda la colección disponible, guardando el misterio hasta la apertura de dicha caja. Para Machiñena se trata de una tendencia que ha llegado con fuerza desde Asia y que “ha venido para quedarse”. “Las cajitas sorpresa tipo "Labubu"’ generan expectación por el elemento sorpresa y se han convertido en un fenómeno viral entre niños y coleccionistas”, afirmó.

Los "minimundos" son otro concepto en repunte, basándose en las antiguas casas de muñecas para crear mundos en miniatura dentro de frigoríficos, como la nevera de "Mini Brands" y similares.

Tampoco hay que olvidarse de artículos de coleccionismo como los "funkos", que hacen que adolescentes y adultos se conviertan en clientes habituales de las jugueterías.