Este pueblo de Castilla y León te recuerda cómo era la noche de Reyes cuando bastaba con el pueblo, el frío y la ilusión

En contraste con las cabalgatas multitudinarias, este pueblo castellanoleonés celebra la Noche de Reyes con tradiciones centenarias, donde los vecinos preparan la llegada de los Reyes Magos en un ambiente de recogimiento

Marina García

La Noche de Reyes se ha convertido en un gran espectáculo de luces, música y cabalgatas multitudinarias que quedan muy lejos de la representación más tradicional de la llegada de los Reyes Magos. Sin embargo, lejos de muchedumbre aún queda un sitio que celebra, de una forma distinta y cada vez más excepcional, una de las noches más mágicas del año.

La noche de Reyes se vive como se ha vivido siempre

El pueblo de La Alberca, declarado Conjunto Histórico-Artístico, recibe, durante la noche del 5 de enero, a Sus Majestades de Oriente entre calles empedradas y luces cálidas. El espectáculo y los desfiles no tienen cabida en este pueblo salmantino, sino que son sus gentes quienes marcan la diferencia.

La Alberca, Salamanca.

La Alberca, Salamanca. / Senditur

La Noche de Reyes en La Alberca conserva un tono íntimo y recogido, muy alejado del modelo festivo que domina en otros puntos de Castilla y León. En muchas casas se siguen preparando los zapatos de los niños, se dejan dulces o algo de comida para los Reyes y se transmite la tradición de generación en generación, sin necesidad de recrearla para el turismo.

Los bares y restaurantes abren con normalidad, pero la experiencia es otra: cenas largas, conversaciones pausadas y regresos caminando al alojamiento bajo el silencio de la sierra. El sonido de las campanas o de unos pasos sobre la piedra sustituye al ruido habitual de estas fechas en otros destinos.

La mañana del 6 de enero refuerza esa sensación de autenticidad. El pueblo despierta sin prisas: vecinos comprando roscón, desayunos de chocolate caliente y un ambiente marcadamente local, donde la festividad no se consume, sino que se comparte.

Esa es la principal diferencia de La Alberca frente a otros destinos, que no ofrece un evento especial, sino una vivencia especial. Una Noche de Reyes que no se programa ni se publicita, pero que permanece en la memoria precisamente por su sobriedad, su tradición y su capacidad para hacer sentir al visitante dentro de una celebración antigua y real.

TEMAS

