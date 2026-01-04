La nieve complica al tráfico en la A-1 entre Carabias (Segovia) y Aranda de Duero y en la N-111 en La Póveda de Soria

La nieve caída en las últimas horas por la borrasca Francis complica a esta hora de la tarde el tráfico en la A-1, entre la localidad segoviana de Carabias y Aranda de Duero (Burgos), así como en la N-111, a la altura de la Póveda de Soria, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT). En ambas vías está activado el nivel verde y está prohibido adelantar a vehículos pesados.

Además, como en los últimos días, están cerrada en la provincia de Salamanca la DSA-191, en Candelario, mientras que en la SA-203, en la Peña de Francia, son obligatorias las cadenas.