El Zamora CF logra su primera victoria de 2026Alerta amarilla por nieve en SanabriaLos Reyes Magos en VillaralboLa borrasca 'Francis' deja los primeros daños en Zamora
La nieve complica al tráfico en la A-1 entre Carabias (Segovia) y Aranda de Duero y en la N-111 en La Póveda de Soria

La DGT establece el nivel verde y prohíbe adelantar a vehículos pesados

Imagen de archivo de una máquina quitanieves limpiando una carretera en Castilla y León.

Imagen de archivo de una máquina quitanieves limpiando una carretera en Castilla y León. / LOZ

La nieve caída en las últimas horas por la borrasca Francis complica a esta hora de la tarde el tráfico en la A-1, entre la localidad segoviana de Carabias y Aranda de Duero (Burgos), así como en la N-111, a la altura de la Póveda de Soria, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT). En ambas vías está activado el nivel verde y está prohibido adelantar a vehículos pesados.

Además, como en los últimos días, están cerrada en la provincia de Salamanca la DSA-191, en Candelario, mientras que en la SA-203, en la Peña de Francia, son obligatorias las cadenas.

La nieve complica al tráfico en la A-1 entre Carabias (Segovia) y Aranda de Duero y en la N-111 en La Póveda de Soria

Castilla y León lidera, junto con Asturias y Ceuta, las subidas de precios de los alimentos

Estos son los juguetes preferidos de los niños castellanoleoneses

Diversos colectivos se suman en Castilla y León a las protestas contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela

La Aemet mantiene la alerta amarilla por nevadas en Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid

Carriedo: Castilla y León se prepara para captar fondos e inversiones europeas en defensa

Castilla y León entra de lleno en la borrasca 'Francis': tres días, como mínimo, con avisos amarillos de Aemet

