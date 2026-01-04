Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Grupo de Rescate de la Junta auxilia a un cazador de 71 años en Valladolid

Se lesionó un tobillo y no podía caminar en una ladera de difícil acceso para vehículos, por lo que tuvo que intervenir el helicóptero

Helicóptero de Emergencias Sanitarias. / JcyL / Loz

Helicóptero de Emergencias Sanitarias. / JcyL / Loz

Un cazador de 71 años tuvo que ser rescatado hoy tras lesionarse un tobillo y no poder caminar, en una ladera situada en Corrales de Duero (Valladolid). El Centro Coordinador de Emergencias dirigió el incidente que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 14.06 horas, en la que el alertante indicaba que el herido se encontraba en una zona de difícil acceso para vehículos.

El gestor del 112 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración y trasladó al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que ocupó de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y gestionando los posibles medios de emergencia que acuden al lugar, informa Ical.

Además, desde el 1-1-2 dio aviso del incidente a la Guardia Civil. En un primer momento acudió una patrulla de la Guardia Civil (COS) de Valladolid para auxiliar al cazador pero al llegar a la zona comunicó que era necesario el helicóptero de rescate, por lo que el técnico del Centro Coordinador de Emergencias movilizó la aeronave de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Al llegar, el helicóptero se quedó en estacionario para que pudieran descender los rescatadores. En el lugar, la rescatadora enfermera valoró la lesión del cazador y le realizó unas primeras curas inmovilizándole la pierna derecha con una férula de vacío. A continuación, fue izado hasta el helicóptero mediante la maniobra de grúa doble con triángulo de evacuación acompañado por la rescatadora enfermera.

El helicóptero de rescate evacuó a la víctima hasta el campo de fútbol de Peñafiel, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-. Finalmente, el personal sanitario se encargó de trasladar al cazador de 71 años a un centro hospitalario.

