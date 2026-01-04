Diversos colectivos se suman en Castilla y León a las protestas contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela

La plaza de Botines de la capital leonesa acogió hoy la concentración convocada por diversos colectivos contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Gritos como “de Caracas sale él; yanqui, go home” o “no más sangre por petróleo” acompañaron la movilización.

“Lo que ha ocurrido es un ataque imperialista por parte de Estados Unidos, que es un paso más en la lucha que tiene por mantener el control de América Latina, que siempre ha considerado su patio trasero; todo esto dentro de la lucha contra China”, señaló José Reguera, responsable de CosPaz (Comités de Solidaridad entre los Pueblos y por la Paz) en León y añadió que “el pueblo venezolano no tiene por qué sufrir las consecuencias de las geopolíticas de los Estados Unidos”.

A su juicio, el mejor escenario para el país caribeño tras los recientes acontecimientos y la captura de Nicolás Maduro sería que los propios trabajadores venezolanos “tomaran las riendas y fueran capaces de acabar con esta injerencia de Estados Unidos de manera definitiva”. Cospaz, añadió, es crítico con el Gobierno de Venezuela “ porque siempre ha tenido una doble vara, a pesar de revestirse de cierta retórica progresista.