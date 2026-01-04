Castilla y León lidera, junto con Asturias y Ceuta, las subidas de precios de los alimentos

Los españoles han superado un 2025 en el que el precio de los alimentos se ha mantenido alto, aunque con subidas porcentualmente inferiores a las de años anteriores; aun así, hay zonas en las que la cesta de la compra se ha encarecido más que en otras: Castilla y León, Ceuta y Asturias encabezan esa lista.

A la espera de los datos del cierre de diciembre de 2025, que saldrán en enero, la última estimación del Instituto Nacional de Estadística (INE) a noviembre de este año, cifra en un 2,8% la subida media del precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas a nivel nacional.

Evolución de los precios

No obstante, la evolución de los precios varía dependiendo de la comunidad, con algunas subidas más abultadas en algunos puntos del país respecto a otros.

Así, en Ceuta, Asturias, Castilla y León el precio de la cesta de la compra alimentaria se ha incrementado un 4,1%, 3,5% y 3,2%, respectivamente.

Mientras, hay comunidades que se quedan por debajo de la media como Murcia (1,9%) Castilla-La Mancha (2,1%) y Melilla (2,2%).

Más allá del dónde, el qué ha sido una de las cuestiones que más ha preocupado a los españoles, ya que determinados productos han visto encarecerse su precio incluso hasta un 30,2% en el último año, como es el caso del huevo.

También ha subido la carne de vacuno (+18 %), del café, cacao, infusiones (+14,7 %) y del pescado fresco y congelado (+7,5 %), según los últimos datos del índice de precios de consumo (IPC).

La comida rápida también se encarece

Si se han encarecido los productos básicos en general, también lo han hecho los alimentos de comida rápida y para llevar, productos ambos de los que los consumidores españoles hacen un uso frecuente, especialmente por la tendencia a la conveniencia.

Los últimos datos disponibles del INE estiman en un 4,3% el incremento de los precios de esta categoría en noviembre de 2025, en su variación interanual.

No obstante, si se compara con noviembre de 2020 el aumento es mayor, casi un 30% en los últimos cinco años.

Los precios de la restauración crecen un 4,2 %

Por otro lado, los precios de la restauración se han mantenido más altos que el del IPC de los alimentos en general, con un aumento del 4,2% en noviembre de este año, respecto al mismo mes del anterior, y del 3,9% en lo que va de 2025.

Este sector prevé cerrar el año con un aumento de la facturación del 3,1%, respecto al 2024, empujado precisamente por la inflación; además, estos negocios han anotado una pérdida de la rentabilidad del 0,9 % en un contexto de alza de los costes.

Por último, los precios de los restaurantes, los cafés y las salas de baile han subido un 4% en lo que va de año y un 4,2% en su tasa interanual.

Sin saber el comportamiento del último mes del año, condicionado por las celebraciones navideñas, lo que sí parece claro es que comer dentro y fuera de casa se ha encarecido más de la media del coste de la vida.