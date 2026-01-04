Castilla y León entra de lleno en la borrasca 'Francis': tres días, como mínimo, con avisos amarillos de Aemet

Muchas veces, se generan unas expectativas tan altas que la llegada de un hito y su consecuente 'suavidad' hacen que muchos lo tomen como una decepción. Quizá hubiera en Castilla y León un buen puñado de ciudadanos que querían vivir de nuevo una gran nevada, como ocurrió en 2021 con la borrasca 'Filomena', pero todo apunta a que tampoco será 'Francis' la encargada de traer tanto espesor de nieve a la Comunidad. Una zona del país que tiene ya gran parte de su territorio teñido de amarillo en los avisos de Aemet, que se mantendrán hasta el Día de Reyes en algunas comarcas... y podrían incluso extenderse más allá de esa fecha.

Algunas de estas advertencias se activaron ya durante la tarde de este sábado, sumándose a la medianoche algunas más a la lista. En total, esta madrugada ha tenido avisos amarillos en cinco demarcaciones meteorológicas de Castilla y León: por un lado, las conocidas como 'Cordillera Cantábrica' en Burgos, León y Palencia; por otro, las que responden al nombre de 'Ibérica' en Ávila y Soria. En cualquier caso, ninguna de estas alertas estima más de 5 centímetros de espesor en 24 horas. Será al mediodía de este domingo cuando se unan a las afecciones de 'Francis' algunas comarcas de 'Meseta' (Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid) o 'Sistema Central' (Ávila, Segovia y Soria).

En la mayoría de los casos, será a partir de los 700 metros donde comiencen las complicaciones, que podrían provocar quebraderos de cabeza a los habitantes de la Comunidad a la hora de preparar sus viajes por el Día de Reyes, pues los avisos se mantendrán en varias zonas hasta el próximo martes. Más allá de la nieve, este domingo será una jornada especialmente fría, con mínimas nocturnas que han llegado hasta los -3º C en Burgos o Soria y un pico máximo de los termómetros que no pasará de los 8º C de Segovia, con especial atención a los 0º C de Burgos. Una situación que será muy similar de cara al lunes, con mínimas de -5º C en Palencia y máximas de 5º C en Burgos como datos más relevantes de la Comunidad.

Previsión de temperaturas para los días 4 y 5 de enero / Aemet

Las carreteras, en vilo

Pese a que ahora la atención se centra en las posibles complicaciones de circulación provocadas por la nieve, estas aún se harán esperar durante unas horas. Aun así, las nevadas y el hielo que se acumuló durante diciembre todavía causan afecciones en la AV-932 (ambas vertientes del Puerto de Peña Negra), la SA-203 (último tramo de la subida a Peña de Francia) y la DSA-191 (ascenso a El Travieso desde Candelario). Asimismo, la niebla se niega a despedirse de Castilla y León, dejando visibilidad reducida en carreteras como la A-1 (entre Aranda de Duero y Madrid), la A-6 (varias zonas de León y Segovia), la A-50 (entre Ávila y Peñaranda de Bracamonte) o la N-630 (de León a Pajares).