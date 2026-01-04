Carriedo: Castilla y León se prepara para captar fondos e inversiones europeas en defensa

La comunidad castellana y leonesa se prepara para la finalización de las partidas europeas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y pone el foco en el sector de la defensa, el nuevo objetivo europeo que se ha planteado este año “de forma más intensa que quizá ningún otro”. El reto, sumar empresas reorientando sus producciones para captar fondos e inversiones.

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explica en ‘Los Desayunos de Ical’, que en la UE se está hablando de defensa y seguridad y aunque no se conocen todavía las características o las condiciones para su impulso, “Europa y los países occidentales van a hacer un esfuerzo muy importante en términos de inversiones” en esta materia, “adicionando un mayor porcentaje de su PIB a esta finalidad”. “Ahí Castilla y León tiene mucho que decir”, sentencia.

Cadena de valor

En este sentido, deja claro que Castilla y León es una autonomía que “no tiene ningún prejuicio respecto a este sector”, cuenta ya con empresas dedicadas a esta actividad, y tiene “muchas” actividades de la cadena de valor que “pueden reorientar parte de sus producciones al sector de la defensa y de la seguridad”. “No solo las fábricas que hoy ya tenemos que producen para la defensa sino fábricas en otros sectores productivos que pueden formar parte de esta oferta para el sector de la defensa”, agrega.

Carriedo aclara que está hablando de que parte del sector del automóvil e industrias asociadas pueden producir para la defensa, así como del aeronáutico y aeroespacial, del químico-farmacéutico, también de bienes de equipo, una parte en el sector textil o en el agroalimentario, que se puede destinar al sector de la defensa con algunas especificaciones muy concretas, o también el ámbito de las TIC, donde “Castilla y León tienen mucha especialización”. Recuerda además el consejero que “aquí tenemos el clúster del sector de la ciberseguridad, además de una cierta especialización en este sector que es básico también desde el punto de vista de la defensa”. “Tanto por su capacidad industrial, como desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial o la ciberseguridad, la Comunidad puede tener un peso en el sector para los próximos años y ahí nos jugamos mucho, porque va a haber fondos para esa finalidad”, resume.

Mesa con más de 200 empresas

Carlos Fernández Carriedo recuerda que este año se constituyó una mesa del sector de la defensa, con más de 200 empresa participantes, que “ya están o bien esperan estar en este sector, muy importante para nosotros”. El consejero remarca que este sector “da estabilidad en el medio y largo plazo, incluso para 30 años, porque son inversiones más estratégicas” y lo compara con el automóvil, en el que la vida de una vehículo tiene entre cinco y siete años. “Es muy importante para nosotros poder desarrollarlo”, repite.

Asimismo, afirma que “nos extrañaríamos de la cantidad de empresas que ya están produciendo para este sector” en la comunidad, y apunta que algunas de las nuevas fragatas hechas en la industria naval española o el submarino S-80, tienen tecnología y piezas de Castilla y León. “Centros tecnológicos en Castilla León tienen capacidades tecnológicas también para este ámbito y tenemos que aprovechar todas estas capacidades”.

Aprovechar la financiación

“Debemos estar preparados para aprovechar la financiación cuando llegue”, dice, y aclara que “puede ser doble”, “una de carácter de carácter público, de fomento industrial que tenga que ver con créditos en buenas condiciones o apoyos para la innovación y hay otra parte, en términos de cliente”. “Es un sector muy regulado, en el que el principal cliente son los gobiernos y lógicamente pues en la medida en haya una demanda que se desarrolle pues tenemos que estar atentos a dar respuesta a esta demanda y ofrecer lo que en su momento el mercado necesite”, agrega, para indicar que “algunas de las grandes empresas mundiales europeas tienen ya presencia en Castilla y León”.

Carriedo señala asimismo que “hasta ahora el sector de la defensa estaba excluido de algunos apoyos en el ámbito europeo y los fondos de bancos europeos de inversiones estaban vedados para este sector, pero ahora hay una oportunidad para que se habilite a las administraciones públicas para que financien a este tipo de empresas, en innovación, pero también hay una oportunidad para acceder a financiaciones europeas que se puedan plantear en un futuro inmediato”. “Sabemos a ciencia cierta que es un sector con capacidad de crecimiento para los próximos años y Castilla y León estará ahí”, sentencia.

Competitividad

Por otra parte, Carriedo también se marcó como reto en el marco de la UE, aprovechar en el futuro las partidas que se habilitarán para competitividad. “Quizá vengan a crear un nuevo fondo para los próximos años y tenemos que estar preparados para que la posición de Castilla y León sea relevante”, exhorta.

Nuevas partidas, comenta, “vinculadas a lo que es el informe Draghi de competitividad europea”. “Quizá por ahí va parte de los fondos para que Europa sea competitivo en materia industrial, en materia de desarrollo económico y hay mucho por hacer y Castilla y León tienen muchas iniciativas y sentido para poder aprovechar estos fondos”, concluye.