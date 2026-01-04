La Aemet mantiene la alerta amarilla por nevadas en Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para hoy los avisos amarillos por nevadas en las provincias de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, donde en zonas de meseta se podrían registrar espesores de dos centímetros.

La nieve será más copiosas, con hasta acumulaciones de diez centímetros en puntos del Sistema Central de Ávila, Segovia y Soria, así como en la Cordillera Ibérica de Burgos y Soria.

Por su parte, las temperaturas descenderán notablemente y las máximas previstas para hoy en las capitales de provincia se moverán entre los ocho grados de Segovia y los cero de Burgos. En Ávila se quedarán en siete grados, uno más que en Salamanca. En León y Soria se alcanzarán los cinco grados, uno más en Zamora y dos más que en Valladolid.

Mientras las alertas se mantendrán hasta la madrugada del lunes en Ávila, Segovia y Soria, por la tarde del 5 de enero los avisos amarillos volverán a puntos de la Cordillera Cantábrica de León, Palencia y Burgos con espesores de cinco centímetros.