Villamanín habilitará una web segura para registrar las papeletas premiadas del Gordo de Navidad

La Comisión de Fiestas de Villamanín (León) ha anunciado la puesta en marcha de una plataforma "online" segura para el registro de las papeletas premiadas con el Gordo en el último Sorteo Extraordinario de Navidad con el objetivo de garantizar la transparencia y la correcta gestión de los premios después de haber vendido por error más participaciones que décimos tenía asignados.

El sistema permitirá a cada portador subir una foto de su papeleta, leer el acuerdo completo y confirmar expresamente su conformidad, dejando constancia de la decisión.

"Necesitamos un registro real, con datos completos, para saber cuántas personas apoyan el acuerdo y cuántas no, y decidir los siguientes pasos con certezas", ha señalado la Comisión de Fiestas en el tercer comunicado emitido desde que se detectase el problema con las papeletas vendidas.

Retención fiscal

La comisión ha aclarado además las cifras del premio, ante informaciones confusas, y ha recordado que el Gordo reparte 400.000 euros por décimo, pero tras la retención fiscal el importe neto es de 328.000 euros.

Así, cada papeleta que juega una quinta parte del décimo recibirá 65.600 euros, y no 80.000 como se había difundido en algunos medios.

Para facilitar el acceso a la plataforma a personas mayores, se prepara un servicio de ayuda presencial con personal autorizado e identificado, que permitirá realizar el registro sin necesidad de manejar móviles o enlaces. Se informará próximamente sobre cómo y dónde se prestará este apoyo.

La comisión ha advertido también que no se deben enviar fotos ni datos por WhatsApp ni a correos particulares, y que se debe desconfiar de cualquier mensaje que solicite dinero, comisiones o tasas para registrar papeletas o gestionar cobros.

Instrucciones claras

"Nadie está autorizado a pedir nada de eso", recalca el comunicado, que promete publicar el enlace oficial por los canales habituales con instrucciones claras.

En paralelo, se ha dado un paso clave para garantizar la gestión: la constitución en una notaría de una asociación, que permitirá actuar con orden y garantías legales.

Este trámite incluye la solicitud de NIF, la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la entidad y la documentación notarial de la custodia de los décimos para su posterior ingreso con la máxima seguridad.

Muestras de apoyo

La comisión agradece las numerosas muestras de apoyo y las iniciativas solidarias surgidas en los últimos días, incluidas donaciones y reservas de décimos para el Sorteo del Niño para ayudar a Villamanín. También respalda el llamamiento del ayuntamiento a la calma y la convivencia.

"Seguimos trabajando para dar una solución transparente y lo más rápida posible", concluye el comunicado, que insiste en que cualquier novedad se comunicará por los canales oficiales.