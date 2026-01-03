Mañueco pide precaución y evitar riesgos innecesarios ante la previsión de nieve en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido a la población "máxima precaución" y que eviten riesgos innecesarios ante la previsión de nevadas en la comunidad durante el fin de semana, en especial este domingo, cuando estarán en alerta todas las provincias salvo Zamora.

En un mensaje a través de la red social X, en el que ha compartido otro previo de Emergencias Sanitarias Castilla y León 1-1-2, ha insistido en la necesidad de seguir las informaciones procedentes de fuentes oficiales, y ha citado tanto a Emergencias (@112cyl) como a la Aemet (@Aemet_CyL) en la comunidad.

Alerta amarilla

"Ante la alerta amarilla declarada por la AEMET por fuertes nevadas en diferentes provincias de #CastillayLeón, ruego la máxima precaución. Evitemos riesgos innecesarios y sigamos las informaciones que ofrecen fuentes oficiales a través de @AEMET_CyL @112cyl ", recoge el mensaje del presidente.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por nevadas, derivadas de la borrasca Francis, para este sábado a partir de las 19:00 en la Cordillera Cantábrica en León, Palencia y Burgos, que se mantendrá hasta las 12:00 del domingo.

Además, a partir de la medianoche se activará el aviso amarillo en el Sistema Ibérico en Burgos y Soria, y desde las 12:00 del domingo, en el Sistema Central en Soria, Segovia y Ávila, y en las mesetas de Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca y Valladolid.

Red de carreteras

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado la fase de alerta del protocolo ante situaciones derivadas de inclemencias meteorológicas extremas, por su posible afección a la red de carreteras del Estado, en todas las zonas de aviso amarillo de la Aemet.

Emergencias 1-1-2 Castilla y León ha pedido a través de sus redes sociales precaución, y ha recordado que a partir del domingo la borrasca afectará de forma más intensa a la comunidad, por lo que ha aconsejado a los ciudadanos que eviten desplazarse por carretera y, si deben hacerlo, lo hagan a primera hora.

También la Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido adelantar los viajes, planificarlos y consultar el estado de las carreteras antes de ponerse al volante, y ha recordado que la nieve puede afectar tanto a vías comarcales, provinciales y autonómicas como a autovías y autopistas.

En concreto, ha señalado que pueden verse afectadas por este episodio invernal la A-66/AP-66 (Asturias y León), A-67 (Palencia-Cantabria), A-1 (Madrid-Burgos), A-2 (Madrid- Soria) A-15 (Soria-Pamplona), AP-6 Segovia; A-51 Ávila; y A-61 Segovia, en Castilla y León.

También la AP-2 A-2 (Lleida-Barcelona), AP-7 Tarragona, A-23 (Zaragoza-Teruel-Huesca) y A-3 Valencia.