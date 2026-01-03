Cuatro heridos, entre ellos dos menores, en una colisión entre un turismo y un autobús en Valladolid

Un hombre de 54 años, una mujer de 42, un menor de 11, y una niña de 9, resultaron heridos hoy, a las 12.49 horas, en una colisión entre un turismo y un autobús en la Avenida Gijón, en el cruce con la A-62, en Valladolid capital.

Emergencias del 1-1-2 pasó aviso a la policía local de Valladolid, a Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que movilizó una ambulancia al lugar. Finalmente, se atendió a los cuatro heridos, que fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.