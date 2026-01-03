Cuatro heridos, entre ellos dos menores, en una colisión entre un turismo y un autobús en Valladolid
Fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico Universitario
Ical
Valladolid
Un hombre de 54 años, una mujer de 42, un menor de 11, y una niña de 9, resultaron heridos hoy, a las 12.49 horas, en una colisión entre un turismo y un autobús en la Avenida Gijón, en el cruce con la A-62, en Valladolid capital.
Emergencias del 1-1-2 pasó aviso a la policía local de Valladolid, a Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que movilizó una ambulancia al lugar. Finalmente, se atendió a los cuatro heridos, que fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
- Castilla y León es la comunidad autónoma con más patrimonio declarado por la Unesco en todo el mundo
- El pequeño pueblo de Castilla y León donde solo residen una decena de habitantes
- Este pueblo de Zamora se consolida como destino turístico de primer nivel
- El Extra de Navidad de la ONCE deja cuatro millones en Castilla y León
- Castilla y León, ese incomparable territorio con 30 de los 122 'Pueblos Más Bonitos de España'
- Villamanín (León) llega a un acuerdo para que todos puedan cobrar El Gordo de Navidad
- Los miembros de la Comisión de Fiestas de Villamanín (León) entregan sus décimos y cubren la falta de dos millones
- Detenido un trabajador sanitario por robar a pacientes en urgencias y en traslados en ambulancia