Castilla y León se consolida como destino invernal con estaciones de esquí y actividades en la naturaleza.

Castilla y León vuelve a situarse este invierno como uno de los principales destinos de nieve del interior peninsular, con una oferta que combina estaciones de esquí, espacios naturales nevados y actividades para todos los perfiles, desde aficionados a los deportes de invierno hasta quienes buscan una escapada en plena naturaleza.

Varias estaciones en la comunidad

Este entorno cuenta con varias estaciones de esquí repartidas por distintas provincias. En León destacan San Isidro y Valle Laciana–Leitariegos, dos enclaves de referencia que cada temporada atraen a miles de visitantes gracias a sus pistas para todos los niveles, alquiler de material y escuelas de esquí y snowboard. San Isidro, una de las más grandes de la región, ofrece diferentes sectores y una amplia variedad de recorridos, mientras que Leitariegos se mantiene como una opción muy valorada por su ambiente familiar y su entorno natural.

En Salamanca, la estación de Sierra de Béjar–La Covatilla completa la oferta del oeste de la comunidad. Situada en el Sistema Central, es especialmente apreciada por los esquiadores del sur de Castilla y León y de comunidades limítrofes, que encuentran en ella una alternativa cercana para disfrutar de la nieve.

La provincia de Segovia alberga La Pinilla, una estación con larga tradición que combina esquí alpino y snowboard y que se ha convertido en una opción habitual para escapadas de fin de semana. En Soria, el Snow Point de Santa Inés ofrece un espacio más orientado a la iniciación, el uso de trineos y las actividades familiares, mientras que en Burgos se localizan pequeñas estaciones y zonas como Lunada o Valle del Sol, ideales para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la montaña.

Entorno turístico

Más allá del esquí, la nieve se deja sentir en numerosos puntos de la comunidad durante el invierno. Comarcas de montaña en León, Palencia o Burgos se transforman en paisajes blancos que invitan a practicar raquetas de nieve, senderismo invernal o simplemente a disfrutar de la gastronomía y el turismo rural en pueblos de alta montaña.

La temporada de nieve suele extenderse, dependiendo de las condiciones meteorológicas, entre los meses de diciembre y marzo. Desde las administraciones y estaciones recomiendan consultar previamente el estado de las pistas y los accesos antes de viajar, especialmente en episodios de nevadas intensas.