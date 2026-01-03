Aemet confirma la llegada de 'Francis' a Castilla y León: múltiples avisos por nieve a partir de este sábado

Los castellano-leoneses llevan días esperando y parece que la borrasca 'Francis' no tardará en dejarse notar en el territorio. Al menos, en cuanto a las nevadas se refiere, pues desde este viernes ya se han convertido en constantes las lluvias que llegaban como aperitivo de los complicados días que están aún por venir. Unas jornadas con inclemencias meteorológicas de primer orden que obligarán a activar avisos de Aemet en diversos puntos del país, incluidas varias zonas de Castilla y León. Además, los copos de nieve podrían también aparecer en zonas menos 'conflictivas' de la Comunidad, alterando los ya de por sí estresantes viajes por el Día de Reyes.

Previsión de temperaturas y avisos previstos por Aemet para el 4 de enero / Aemet

Los primeros avisos amarillos que activará Aemet en Castilla y León entrarán en vigor a las 19:00 de este sábado, 3 de enero. En esta primera fase de la llegada de 'Francis', solamente se verán afectadas las tres comarcas meteorológicas que toman como nombre 'Cordillera Cantábrica' en Burgos, León y Palencia. Por el momento, se espera que estas alertas sigan activas hasta el mediodía del domingo, cuando el frente de nevadas cambiará de destino y ocupará otras siete demarcaciones en la Comunidad. Por un lado, las conocidas como 'Meseta' en Ávila, Burgos, Segovia y Soria. Por otro, el 'Sistema Central' en Ávila, Segovia y Soria.

Las acumulaciones de nieve oscilarán entre los 4 y los 10 centímetros, acompañadas de posibles heladas durante la madrugada que compliquen todavía más la situación, que se podría alargar hasta las 06:00 horas del lunes... según unas últimas previsiones de Aemet que todavía siguen plagadas de incertidumbre. Esa 'nueva pantalla' en la climatología castellano-leonesa vendrá acompañada de un descenso generalizado de las temperaturas mínimas esta noche, con termómetros que podrían llegar a los -3º C en capitales como Ávila, Burgos o Soria. En lo referente al punto álgido de los mercurios, pasará de los 15º C de este sábado en Salamanca a los 8º C de Segovia en la jornada dominical.

Mejora en las carreteras

Pese a que la niebla ha dejado de ser protagonista en gran parte de Castilla y León, todavía ha causado estragos en algunas carreteras muy localizadas durante las primeras horas del sábado. Es el caso, entre otras, de vías como la AP-1 (a su paso por Burgos), la A-6 (varias zonas entre Villalpando y Bembibre), la A-52 (a su paso por Sanabria), la A-66 (entre Benavente y León), la A-231 (en varios puntos de Burgos y Palencia), o la N-630 (de León hasta Pajares). Asimismo, las nevadas y el hielo acumulado durante el mes de diciembre todavía causa afecciones en la AV-932 (ambas vertientes del Puerto de Peña Negra), la SA-203 (último tramo de la subida a Peña de Francia) y la DSA-191 (ascenso a El Travieso desde Candelario).