Récord de urgencias por drogas y alcohol en 2024 en Castilla y León

El consumo problemático de drogas y alcohol sigue en aumento en Castilla y León y, según el último informe del Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías (SAITCyL), en 2024 se contabilizaron 4.683 episodios de urgencia hospitalaria relacionados con sustancias psicoactivas.

En concreto, estas urgencias correspondieron a los hospitales de León, Palencia y Valladolid, y suponen un incremento frente a las 4.040 de 2023.

Además, el 54,7 % se debió al alcohol y el 45,3 % a drogas ilegales, con un incremento del policonsumo, presente en el 28,3 % de los casos, cinco puntos más que en un año antes.

Los datos del SAITCyL muestran también que el 25,9 % de las urgencias por drogas no institucionalizadas y el 0,8 % de las relacionadas con alcohol fueron intentos de suicidio, mayoritariamente en mujeres y en personas de 36 años o más.

Menores

Entre los menores (13-17 años) se registraron 48 episodios, lo que supone el 38,4 % de los casos totales en menores y el 8,7 % del total de intentos autolíticos.

En paralelo, 2.248 personas iniciaron tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia de drogas, un 10,4 % más que en 2023. De ellas, 1.493 por drogas ilegales y 755 por alcohol, y además el 80,4 % son hombres y el 19,6 % mujeres.

La edad media de quienes inician tratamiento por alcohol es 47,2 años, con más de 31 años de consumo, mientras que en drogas ilegales es 38 años. El inicio del consumo se sitúa en torno a los 19 años, aunque el consumo problemático aparece más tarde: 26,9 años en cocaína y 31,1 en alcohol.

Por provincias, Burgos concentra el mayor número de casos por alcohol (28,9 %), seguida de León (19,2 %) y Valladolid (18,8 %).

En drogas ilegales, Ávila y León lideran en consumo de cocaína (70,7 %), Palencia en heroína (65, %), Salamanca en mezcla heroína-cocaína (11,2 %) y Soria y Segovia en cannabis (39,6 % y 39,1 %). El policonsumo de tres o más drogas alcanza el 37,1% en Palencia.

"Chemsex": primera vez que se analiza

Por primera vez, el SAITCyL incluye datos sobre 'chemsex', práctica sexualizada con consumo de drogas en entornos LGTBIQ+, y en 2024 se registraron 22 casos (1,2 % de los hombres atendidos), principalmente vinculados a cocaína. La edad media es 37,8 años y el 13,6 % de los pacientes son positivos en VIH.

El informe también recoge 32 muertes por reacción aguda a sustancias psicoactivas, una cifra inferior a la de 2023 (39) pero que mantiene la tendencia alta iniciada en 2020. El 71,9 % de los fallecidos son hombres, aunque la proporción femenina ha crecido en los últimos años.

La edad media supera los 45 años y el 15,6% de los casos presentaba evidencias de suicidio. Las drogas más detectadas en los cadáveres son cocaína, benzodiacepinas, opiáceos, cannabis, antidepresivos y alcohol.