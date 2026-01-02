Dos fallecidos y otros tantos heridos en una colisión frontal entre un turismo y una autocaravana en la N-122 en Fuentelisendo (Burgos)

Dos personas perdieron la vida y otras tantas resultaron heridas en una colisión frontal entre un turismo y una autocaravana registrada a las 13.36 horas en el kilómetro 288 de la N-122 en Fuentelisendo (Burgos). Un trágico accidente que abre la lista de fallecidos en las carreteras de la Comunidad, este 2026.

Tras recibir aviso del suceso, desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Aranda de Duero y de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico de Roa y un helicóptero medicalizado que se anuló posteriormente.

En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de dos personas y atendió a otras tantas, un varón y una mujer de 68 años, que fueron trasladadas posteriormente al hospital Santos Reyes en UVI móvil.