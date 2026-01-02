Condenado en Valladolid a cuatro años de cárcel un joven por mantener relaciones sexuales con una menor de 14 años

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a cuatro años de cárcel a un joven por mantener relaciones sexuales consentidas con una menor de 14 años. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Ical, también se establece la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia inferior a 300 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio, incluido el telemático, durante seis años.

Además, se le impone la medida de libertad vigilada por seis años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad y, en concepto de responsabilidad civil, indemnizará a la menor con 3.000 euros por los daños morales ocasionados, cantidad que será entregada a los padres de la menor. El acusado, según el fallo, es responsable de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, en su modalidad atenuada y con la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal consistente en la atenuante de confesión.

Los hechos

Los hechos se remontan a junio de 2023, cuando el acusado conoció a la víctima, que entonces tenía 14 años y había mantenido una relación sentimental con el hermano del procesado. En ese momento y con conocimiento de la edad de la menor, le pidió su teléfono y comenzó a seguirla por redes sociales. Días después, le propuso mantener relaciones sexuales, algo a lo que accedió la menor, concertando una cita. Así, el condenado señaló que llevaría preservativos y la remitió la ubicación para la cita. Llegado el día y tras encontrarse ambos en el punto acordado, decidieron ir hasta la zona arbolada contigua a la iglesia del Carmen de Extramuros de Valladolid, donde mantuvieron relaciones sexuales completas con penetración por vía vaginal.

Días después, ambos quedaron en verse de nuevo para un segundo encuentro de carácter sexual, sin bien no se llegó a producir dado que la madre de la denunciante se percató a través de la aplicación de teléfono Family Link que su hija no se encontraba en el Campo Grande, como le había dicho, por lo que ante la insistencia de su madre, con llamadas y mensajes, la menor abandonó el domicilio del procesado.