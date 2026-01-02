Castilla y León, ese incomparable territorio con 30 de los 122 'Pueblos Más Bonitos de España'

En apenas unas pocas semanas, a finales de enero, se cumplirán 13 años desde la presentación de 'Los Pueblos Más Bonitos de España' como iniciativa. Un proyecto que busca promover la riqueza del entorno rural a lo largo y ancho del país, con un crecimiento exponencial que ha llevado la lista hasta las 122 localidades. Cuando uno mira el mapa del país, encuentra alguna localidad incluida en esta ordenación en todas las regiones, aunque algunas sobresalen por encima del resto. Uno de los casos más claros es Castilla y León, que con sus 30 municipios ocupa una cuarta parte de todos los que conforman el proyecto.

El origen de esta iniciativa, como decimos, se remonta a hace ya más de una década... aunque hay que irse mucho más atrás para encontrar la idea primigenia en la vecina Francia. Fue en la década de los '80 cuando se puso en marcha un proyecto de igual nombre que se ha expandido a lo largo de los últimos 44 años por diferentes países o divisiones administrativas especiales tanto en Europa como en América o Asia. Asimismo, algunas de estas iniciativas se encuentran unidas a nivel internacional como 'Les plus beaux villages de la Terre', cuya expansión para incluir a todas estas ideas a lo largo del mundo sigue en marcha.

En el caso de Castilla y León, cuenta con hasta 30 municipios dentro de 'Los Pueblos Más Bonitos de España', siendo un territorio de referencia en este aspecto. Muy posiblemente, sus provincias se ven beneficiadas por la otras veces odiada despoblación, pues algunos de los requisitos es ser pueblos con menos de 15.000 habitantes y tener su patrimonio histórico con un alto nivel de cuidados y conservación. El reparto por provincias, sin embargo, es algo desigual y coloca a Burgos (7) a la cabeza del listado. Por detrás, completan el podio Salamanca y Soria (6), mientras que el vagón de cola lo componen Ávila, Palencia, Valladolid y Zamora (1).

Lugares pintorescos

Si hay una forma de definir a los pueblos que aparecen en el listado sería comentar que son lugares pintorescos, por un motivo o por otro. En el caso de Burgos, estas características propias van desde entornos naturales como Puentedey o Frías hasta la herencia patrimonial de Poza de la Sal o Lerma. Una tónica que se repite en todas las provincias, que aúnan historia con naturaleza para demostrar que Castilla y León es mucho más que una de las principales zonas de cultivo del Viejo Continente. Sea como fuere, se trata de una Comunidad donde las escapadas de fin de semana o los planes improvisados casan a la perfección.