Cambio de tendencia en las previsiones de Aemet: la niebla deja paso a la posibilidad de grandes nevadas en Castilla y León

A lo largo del año, hay muchos meses en los que prácticamente no hay variabilidad en la climatología, ya sea por los eternos días soleados de verano o el frío constante del invierno. Mientras, el inicio de 2026 va a ser todo lo contrario, concentrando en su primera semana casi todo tipo de posibilidades meteorológicas. Si el cambio de año trajo consigo nieblas generalizadas que complicaron a más de uno el retorno a su hogar, la llegada de los Reyes Magos estaría pasada por nieve en muchos puntos de Castilla y León, que se verían afectados por la llegada de la borrasca 'Francis' al territorio peninsular.

Previsión de temperaturas para los días 2 y 3 de enero / Aemet

Por el momento, los mapas de Aemet no indican ningún tipo de aviso de cara a las tres próximas jornadas, aunque los distintos modelos de previsión nacionales y continentales apuntan a grandes nevadas a partir del 4 de enero. Una situación que, a buen seguro, afectará a algunas zonas de Castilla y León, siendo estas precipitaciones generalizadas en el peor de los casos. Siguiendo las previsiones de Aemet, el reparto del blanco elemento por la geografía autonómica no será uniforme, viajando las altas probabilidades de nieve varias veces de este a oeste entre este domingo y la jornada del 7 de enero, último día incluido en las previsiones de Aemet.

Sin embargo, antes de la llegada de la nieve también habrá tiempo para un buen puñado de chubascos en Castilla y León. Este tipo de precipitaciones comenzarán por el oeste de la Comunidad, para cubrir totalmente el mapa castellano-leonés a lo largo de la tarde del viernes y toda la jornada del sábado. Este cambio en la tónica general, dejando atrás las nieblas de las primeras horas de 2026, se traduce también en un ascenso de las temperaturas, que no se han quedado en negativo en ninguna capital durante la pasada madrugada (siendo los 0º C de Soria el registro más bajo) y que podrán alcanzar los 15º C a lo largo de este viernes en Segovia.

Mejora en las carreteras

Pese a que la niebla ha dejado de ser protagonista en gran parte de Castilla y León, todavía ha causado estragos en algunas carreteras muy localizadas durante las primeras horas del viernes. Es el caso, entre otras, de vías como la A-6 (entre Astorga y Bembibre), la A-50 (entre Salamanca y Santa Marta de Tormes) y la A-52 (a su paso por Alta Sanabria). En cuanto a las nevadas que causaron complicaciones en la segunda mitad de diciembre -o el hielo formado después-, todavía obligan a extremar las precauciones en la AV-932 (ambas vertientes del Puerto de Peña Negra), la SA-203 (último tramo de la subida a Peña de Francia) y la DSA-191 (ascenso a El Travieso desde Candelario).