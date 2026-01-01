El pequeño pueblo de Castilla y León donde solo residen una decena de habitantes

Castilla y León es una tierra de contrastes donde la historia, la naturaleza y la vida rural conviven en perfecta armonía.

Más allá de sus grandes ciudades patrimoniales y monumentos reconocidos a nivel mundial, la comunidad esconde pequeños pueblos que conquistan al visitante por su autenticidad.

Salcedillo, el pueblo más pequeño de Castilla y León

Por habitantes, una decena en todo el año, Salcedillo es el pueblo más pequeño de toda la comunidad autónoma.

Esta diminuta localidad se ubica al norte de Palencia, a los pies de la Sierra de la Braña, a unos 1244 metros de altitud.

Patrimonio histórico

Salcedillo no solo ofrece un paisaje natural espectacular, con rutas de senderismo y un ambiente de calma, sino también un patrimonio histórico incalculable.

La localidad cuenta con la iglesia románica de San Martín Obispo, una joya arquitectónica de, aproximadamente, del siglo XII con una portada, del mismo estilo arquitectónico, que refleja siglos de historia.

Ha tenido varias reconstrucciones a lo largo de los años tanto en la cabecera y en al menos una de las naves que la componen.

Además, sufrió casi una completa destrucción en la revolución minera de 1934, por ello es difícil adivinar el siglo exacto de su construcción.

Camino de Santiago

El municipio forma parte del itinerario del sendero GR-1, una de las rutas del Camino de Santiago del Norte, la Ruta del Besaya.

Este municipio ha despertado el interés tanto de viajeros, en busca de experiencias diferentes como de amantes del turismo rural y la naturaleza.

Una visita aquí no solo es un viaje al pasado, sino una oportunidad para reconectar con la calma y la esencia de lo rural español.