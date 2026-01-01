El Extra de Navidad de la ONCE deja cuatro millones en Castilla y León
Se vendieron diez cupones premiados con 400.000 euros cada uno
Ical
Burgos
El sorteo del Extra de Navidad de la ONCE celebrado hoy ha dejado cuatro millones de euros en Burgos. María José González Alberdi ha sido la vendedora que ha llevado la suerte a sus vecinos gracias a diez cupones premiados con 400.000 cada uno, que han sido repartidos entre clientes habituales por el barrio de Fuentecillas y desde uno de los quioscos de la ONCE situados en la calle Miranda, frente a la Estación de Autobuses.
La vendedora, que lleva dos años trabajando en la ONCE, mostraba esta mañana su alegría por este premio y aseguraba emocionada que ha sido una forma inmejorable de comenzar el año.
El sorteo del Extra de Navidad ha repartido en toda España más de 25,2 millones de euros.
