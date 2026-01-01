Castilla y León, más conectada y digitalizada tras la inversión de casi 500 millones en el último lustro

Año a año, Castilla y León es un territorio mejor conectado y cada vez más digitalizado. Pese a la dispersión de su población por zonas rurales de difícil acceso, la insistencia en estos aspectos de empresas como Telefónica han hecho posible estos avances a lo largo de los últimos tiempos. Para ser más precisos, la empresa de telecomunicaciones ha invertido cerca de 500 millones a lo largo del último lustro, lo que se traduce en una media que roza los 100 millones de euros al año. Los pilares fundamentales han sido el despliegue de la fibra óptica o el 5G, pero también la digitalización de sectores estratégicos para los ciudadanos.

Gracias a estas inversiones, Castilla y León está en el 'Big 4' de las Comunidades Autónomas donde más dinero ha destinado Telefónica junto a la Andalucía, Cataluña y Madrid. Según la directora de Telefónica en el Territorio Centro, Beatriz Herranz, el territorio castellano-leonés es “estratégico” para la compañía, no solo en lo que se refiere a infraestructura y redes de conectividad, “sino a proyectos de digitalización que aplican tecnologías como BigData, IoT o IA para mejorar la calidad de vida de las personas, la competitividad de las empresas y la prestación de servicios públicos por parte de las Administraciones”.

Precisamente, es esta colaboración con las instituciones la razón que coloca a Castilla y León a la vanguardia del continente europeo con "un proyecto de referencia como Castilla y León Territorio Rural Inteligente". Esta iniciativa ha servido para utilizar por primera vez en el mundo rural el software inteligente 'Smart Thinking' creado por la compañía y que cuenta con el apoyo directo de la Junta de Castilla y León junto a las nueve Diputaciones Provinciales. Su uso permite gestionar servicios públicos como el alumbrado, la recogida de residuos, la gestión del agua o la seguridad de las carreteras.

Sanidad

Destaca asimismo en 2025 la adjudicación de la Plataforma IA para el análisis de imágenes de tórax para Sacyl. El objeto del proyecto es el suministro e implantación de un software de ayuda al diagnóstico clínico basado en el análisis de radiografías de tórax utilizando algoritmos de inteligencia artificial para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Con ello, se podrá facilitar la ordenación y priorización de los casos, dar soporte a la decisión diagnóstica basada en radiología de tórax y disminuir el tiempo de trabajo de los profesionales dedicado a la lectura de imágenes y elaboración de informes.

En el sector sociosanitario, Telefónica ha trabajado en la modernización de residencias y servicios de mayores con la implantación de soluciones digitales como control de errantes, lavandería inteligente o puesto enfermera-paciente, además de en proyectos como Pérgola, para el Ayuntamiento de Valladolid, que utiliza biomarcadores de voz basados en IA para analizar el habla y el estado de bienestar emocional de un ciudadano con el objetivo de detectar casos de soledad no deseada y plantear soluciones. Adenás, Telefónica ofrece también servicios de sensorización del hogar o de asistencia que permitan alargar la estancia en el hogar.

Despliegue del 5G

Telefónica cuenta ya con 5G de altas prestaciones (3.500 MHz) en más de 228 municipios de Castilla y León, lo que la convierte en la operadora en líder en el despliegue en esta banda, que ofrece altas velocidades y muy baja latencia tanto a usuarios particulares como empresariales, además de facilitar un incremento de la calidad de red para todos ellos. La operadora pone además a disposición de sus clientes la cobertura 5G en la banda de 700 MHz, que mejora el servicio en interiores y alcanza una cobertura de red móvil en exteriores más extensa.

Castilla y León es la Comunidad española que dispone de más nodos de 5G de 700 MHz encendidos, concretamente 843, lo que permite a Telefónica ofrecer cobertura con la tecnología 5G al 88% de la población, con un crecimiento progresivo. Junto con la ampliación de este despliegue 5G en la red móvil, Telefónica también ha acelerado el desarrollo de su red fija sobre fibra FTTH, referente mundial y líder en España que llega también al 88% de la población. Telefónica también ha activado el 5G Stand Alone (SA) en todos los municipios que cuentan con 5G de la operadora, ya sea a través de la banda de 700 MHz, de la de 3.500 MHz o en ambas.