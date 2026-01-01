Aemet predice un leve ascenso de las temperaturas para el inicio de año en Castilla y León

Año nuevo, predicciones... similares. Aunque las primeras semanas del invierno meteorológico habían dejado un panorama más templado de lo habitual y con menos incidencias que de costumbre, la llegada de la época navideña se tradujo en la recuperación de rutinas de épocas pretéritas. Precisamente, echando la vista atrás hasta 2021 encontramos la borrasca 'Filomena', que se convirtió para siempre en un recuerdo más de los inicios de año. Una situación que se podría repetir la próxima semana con 'Francis', pero que en Castilla y León aún no se hará notar este fin de semana.

Previsión de temperaturas para el 1 y 2 de enero / AEMET

Este nuevo curso ha comenzado con avisos por niebla en algunos puntos de Castilla y León, que decaerían a las 13:00 horas en sus últimos resquicios: 'Meseta de León' y 'Meseta de Palencia'. Pese a que estas incidencias se han activado por una baja visibilidad más allá de los 100 metros, son muchos todavía las comarcas de la Comunidad donde hay presencia de este elemento tan característico cada invierno. No serán estos los únicos problemas de este 1 de enero, pues durante la tarde cabe la posibilidad de ver nevadas en algunas zonas de montaña de León y Zamora, así como en sus respectivas capitales.

En cuanto a las temperaturas, ninguna de las principales ciudades de cada provincia ha conseguido situar el termómetro nocturno por encima de la barrera de los 0º C, siendo especialmente fría la madrugada en Burgos y Soria (-5º C). La situación, con cielos encapotados, mejorará con el paso de las horas, llegando incluso a los 10º C en Segovia durante esta primera jornada del año. De cara a la próxima noche, que se supone más tranquila que esta en todos los aspectos, la mínima llegará a León, Palencia y Soria (1º C); mientras que el punto álgido del termómetro durante el 2 de enero en Castilla y León se verá en Segovia (14º C).

Circulación complicada

Si el 31 de diciembre es una fecha señalada en los desplazamientos para llegar a las cenas de Nochevieja con familiares o amigos, cada 1 de enero está protagonizado por los viajes de regreso. Unos trayectos que estarán marcados, como decimos, por la presencia de niebla que va a complicar el trabajo a los conductores. Durante la mañana, está siendo especialmente complicada la situación en la AP-1 (alrededores de Burgos), la A-6 (zonas de Valladolid y León), la A-50 (Salamanca-Santa Marta de Tormes), la A-52 (Benavente-Sanabria), la A-66 (Benavente-León) y la N-I (alrededores de Burgos).