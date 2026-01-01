El 1-1-2 de Castilla y León gestionó 896 llamadas durante la Nochevieja, con incidentes sanitarios y agresiones
Un total de 46 avisos relacionados con peleas y agresiones fueron gestionados por el 1-1-2, sin heridos de gravedad
La Sala del Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 ha gestionado un total de 896 llamadas durante la Nochevieja, entre las 00:00 y las 08:00 horas.
La última llamada de 2025 se recibió dos segundos antes de la medianoche, a las 23:58 horas, desde Mayorga (Valladolid), y correspondía a la solicitud de asistencia sanitaria en un domicilio. Por su parte, la primera llamada de 2026 entró pocos segundos después de las 00:00 horas desde Simancas (Valladolid), también por un incidente sanitario ocurrido en una vivienda.
Durante la noche, el 1-1-2 ha gestionado 46 avisos relacionados con peleas y agresiones en Castilla y León, sin que se registraran heridos de gravedad. De ellos, 28 correspondieron a agresiones, distribuidas por provincias de la siguiente manera: Ávila (2), Burgos (6), León (2), Palencia (1), Salamanca (6), Segovia (3), Soria (1), Valladolid (6) y Zamora (1).
Asimismo, se dio aviso a los organismos competentes en 18 incidentes por peleas, localizados en Ávila (2), Burgos (4), León (2), Palencia (2), Salamanca (1), Segovia (1), Soria (2), Valladolid (2) y Zamora (2).
Además, el servicio de emergencias atendió 71 incidentes sanitarios ocurridos en lugares públicos y 83 avisos por ruidos y molestias, tanto en domicilios como en la vía pública y en establecimientos de ocio.
