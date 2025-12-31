Mañueco despide 2025 agradeciendo "el esfuerzo de todos" para el crecimiento de Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha realizado su tradicional mensaje de Año Nuevo desde el Museo de la Evolución Humana de Burgos, coincidiendo con el decimoquinto aniversario de su apertura y cuando se cumplen veinticinco años del reconocimiento de Atapuerca como Patrimonio de la Humanidad, un enclave que ha señalado como símbolo de continuidad, memoria y responsabilidad con el futuro. Fernández Mañueco ha realizado un balance del año 2025 en el que ha destacado el crecimiento de la economía de la Comunidad, el aumento del empleo hasta cifras históricas y la aplicación de los impuestos más bajos de su historia.

Además, ha subrayado el refuerzo de los servicios públicos, lo que ha permitido consolidar el liderazgo de Castilla y León en educación, servicios sociales y atención a la dependencia, así como su segunda posición en sanidad. Estos resultados son fruto del "esfuerzo de todos" y de la acción del Gobierno autonómico, basada en la estabilidad, la gestión eficaz y la puesta en marcha de medidas orientadas a mejorar la vida de las personas. Entre otros ejemplos, el presidente de la Junta ha destacado la educación gratuita de 0 a 16 años; la puesta en marcha de la tarjeta Buscyl, que proporciona transporte público gratuito; y el mayor impulso a la vivienda pública desarrollado en la Comunidad.

Asimismo, ha puesto el acento en el impacto real de estas políticas en la vida cotidiana de las personas, tanto en el ámbito sanitario como en el apoyo al autoempleo, el emprendimiento, el medio rural y la actividad agraria, contribuyendo a generar oportunidades en todo el territorio. En su enumeración de ejemplos del avance de los castellano-leoneses de diferentes provincias, ha incluido el orgullo "cuando compartimos la ilusión de Fran, al impulsar su barbería en Benavente con ayudas de la Junta al autoempleo".

Mirada al futuro

De cara al futuro, el presidente de Castilla y León ha señalado la necesidad de seguir creciendo, atraer talento, crear empleo y reforzar las oportunidades para los jóvenes, la atención a las personas mayores y el bienestar de las familias. En este contexto, ha recordado que en 2026 se celebrarán elecciones autonómicas y ha apelado a afrontar esta nueva etapa política con responsabilidad, altura de miras y serenidad. Finalmente, ha subrayado el papel de esta tierra como una comunidad comprometida con la estabilidad, el sentido de Estado y la concordia, valores esenciales para estar a la altura de su legado histórico y contribuir al futuro de España.