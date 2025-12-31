Aemet avisa sobre las nieblas para una Nochevieja fría en Castilla y León

Al contrario de lo que suele ser habitual por estas fechas, no estaba siendo un mes de diciembre especialmente afectado por las nieblas en la práctica totalidad de Castilla y León. Sin embargo, en un nuevo ademán por formar parte de los últimos recuerdos de los habitantes de este territorio, uno de los fenómenos más habituales de cada invierno ha querido ser fiel a su cita. Un regreso al mapa de avisos de Aemet que ya se ha producido durante los últimos días de 2025 y que, salvo cambios de última hora en la previsión, también afectará a las primeras horas del nuevo año en varias provincias.

Los primeros avisos de este 31 de diciembre se han activado a primera hora de la mañana, hasta las 13:00, en tres demarcaciones meteorológicas del oeste de la Comunidad. Por un lado, la leonesa 'Bierzo'; por otro, las dos conocidas como 'Meseta' en Valladolid y Zamora. En todos los casos, la visibilidad comenzaba a verse afectada a partir de los 100 metros. Unas comarcas meteorológicas que volverán a tener la niebla como protagonista de sus avisos amarillos entre las 21:00 horas del último día del año y las 10:59 del inicio del nuevo curso, al igual que ocurrirá en la 'Meseta' de León y Palencia.

Después de una noche en el que las mínimas se han quedado bajo cero en todas las capitales a excepción de Zamora (2º C), no se espera que las temperaturas aumenten demasiado durante la última jornada del año, con los 7º C de Salamanca como punto álgido del mercurio en lo que se refiere a las ciudades más pobladas de cada provincia. En cuanto a la Nochevieja, nuevamente será Zamora la única que no se encuentre en negativo, aunque esta vez serán los 0º C el punto mínimo de sus termómetros. En el resto, serán necesarias varias capas de abrigo sobre trajes y vestidos, con temperaturas de hasta -4º C en Soria o -5º C en Cuéllar.

Desplazamientos

Las horas finales de cada año suelen ser un momento cumbre en los desplazamientos navideños, con el regreso a casa de aquellos que tuvieron que dejar su hogar para encontrar una nueva vida. Unos viajes que durante la mañana de este 31 de diciembre se están viendo afectados por la niebla en múltiples carreteras, según informa la DGT. Especialmente complicada es la situación en la A-6 (Arévalo-La Bañeza), la A-11 (Golmayo-Langa de Duero), la A-52 (Benavente-Sanabria), la A-62 (Martín de Yeltes-Portugal), la A-66 (Benavente-León), la N-6 (Alto del León), la N-122 (Alconaba-Aldealpozo) y la N-601 (Valladolid-Medina de Rioseco),