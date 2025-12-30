Luz verde al decreto que prórroga por segundo año consecutivo los presupuestos de 2024

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes el decreto de prórroga de los Presupuestos de Castilla y León, por lo que a partir del 1 de enero de 2026 quedarán prorrogados los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2024.

Así lo ha asegurado el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que el decreto se publicará mañana en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCyL).

Carriedo ha valorado la "ventaja" de contar con un límite de gasto no financiero aprobado por las Cortes autonómicas y un proyecto de Cuentas sobre el que van a trabajar y ha respondido a los periodistas que con esta prórroga se garantiza los cambios en el operativo de incendios y las mejoras en la retribución de los empleados públicos, que entrarán en vigor a partir del mes de enero.

Créditos prorrogados

El decreto consta de cuatro artículos, una disposición adicional y una disposición final. Entre ellos, destaca el primero, que establece los créditos que se prorrogan y los que no, siguiendo lo dispuesto en el artículo 107 de la ley 2/2006.

El segundo, establece que la disposición de los créditos prorrogados se supeditará en su cuantía al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto vigentes para este ejercicio.

La Junta de Castilla y León podrá acordar la no disponibilidad de los créditos que estime necesarios para su cumplimiento a propuesta del consejero de Economía y Hacienda.

También se regula el orden y cómo se imputarán los gastos durante el período de prórroga para garantizar el equilibrio financiero, determina que los créditos financiados con recursos finalistas podrán imputarse por la totalidad del gasto.

El consejero de Economía y Hacienda podrá proponer a la Junta la no disponibilidad de los créditos necesarios para así garantizar la cobertura presupuestaria de las retribuciones del personal al servicio de la Administración General e Institucional de la Comunidad.

La prórroga del Presupuesto de Castilla y León se hace indispensable después de que las Cortes autonómicas, en una acción unánime de todos los grupos políticos, rechazaran la convalidación del proyecto presupuestario aprobado por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en Consejo de Gobierno.