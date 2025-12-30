Un hombre resulta herido en la pierna tras dispararse accidentalmente una escopeta
Un varón fue atendido después de que un tropiezo provocara el disparo accidental en el monte Peña El Gato
Ical
Un varón ha resultado herido en una pierna este martes tras sufrir un accidente con una escopeta en el monte Peña El Gato, en el término municipal de Abajas (Burgos). El aviso fue recibido a las 14:25 horas en la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León.
Según la información facilitada por el alertante, el hombre sufrió un tropiezo que provocó el disparo accidental del arma, causándole una herida en una de sus piernas. Ante la situación, el 1-1-2 dio traslado del incidente al Centro Coordinador de Emergencias, que localizó con precisión el lugar del suceso y activó a los servicios necesarios.
Hasta la zona se desplazaron efectivos de Emergencias Sanitarias de Sacyl, la Guardia Civil y los Bomberos de Burgos. Sacyl envió un helicóptero medicalizado que atendió al herido en el lugar y posteriormente lo trasladó al Complejo Asistencial Universitario de Burgos para recibir atención médica especializada.
