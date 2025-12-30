Estar en Babia y en la Luna, los dos valles de León con más fama por un refrán que por su valor ambiental

Decimos que alguien “está en Babia” o “está en la Luna” cuando parece ausente, despistado o ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Son expresiones cotidianas que, a fuerza de repetirlas, pierden su origen y territorialidad porque cuando hablas de Babia o de Luna lo estás haciendo de dos valles con alto valor medioambiental de la provincia de León.

Quizá el de Babia sea el más conocido por sus orígenes en la Edad Media, cuando los monarcas del Reino de León se retiraban a esta zona montañosa para descansar, cazar y aislarse de los asuntos del reino. Cuando alguien preguntaba por el monarca y este no atendía asuntos de Estado, la respuesta habitual era: “El rey está en Babia.”

Con el tiempo, la frase pasó a usarse para referirse a quien está físicamente presente, pero mentalmente ausente, como si estuviera lejos, desconectado de la realidad inmediata.

Mapa de Castilla y León con los valles de Babia y Luna. / JCyL

Babia y Luna forman un parque natural caracterizado por su altitud. Casi la mitad del espacio supera los 1.500 metros y alcanza su cota máxima a los 2.417 metros en Peña Ubiña. Se trata de una zona de transición entre la región eurosiberiana y mediterránea, que conserva rasgos morfológicos de origen glaciar y numerosas muestras de la actuación de procesos kársticos.

Robles, hayas, saina, ciervos y rebecos

El rasgo fundamental de la vegetación es la confluencia de flora atlántica y mediterránea. En las zonas atlánticas dominan los bosques de robles y hayas, mientras que en las zonas mediterráneas destaca la existencia de la sabina. En cuanto a la fauna, señalar la presencia de lobo, nutria, ciervo, rebeco y poblaciones de aves acuáticas en el embalse de los barrios de Luna.