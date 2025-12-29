Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora, Salamanca y Valladolid, de nuevo en aviso amarillo por intensas nieblas

Los avisos estarán activos entre las 00.00 y las 13.00 horas de este martes

Un día de niebla en Zamora.

Ical

Valladolid

La Agencia Española de Meteorología ha activado de nuevo para este martes los avisos de riesgo bajo (amarillo) por nieblas en zonas de meseta de las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora, según datos de la Aemet recogidos por Europa Press.

Los avisos estarán activos entre las 00.00 y las 13.00 horas de este martes, 30 de diciembre.

La Aemet informa de que la visibilidad puede verse reducida a 100 metros y que las nieblas pueden ser engelantes.

