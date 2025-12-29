La Junta “seguirá manteniendo” la bonificación de los trenes Avant en 2026

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, sentenció que “seguirá manteniendo” la bonificación del 25 por ciento de la tarifa ferroviaria de trenes Avant para viajeros recurrentes, y adaptará sus apoyos a las decisiones del Gobierno sobre las tarifas, como la puesta en marcha del “Pase Vía”.

“Nosotros vamos a continuar con nuestro modelo y, naturalmente, si se viera algún tipo de incompatibilidad en la aplicación práctica de nuestro modelo con alguna decisión del Gobierno pues habría que tomar alguna adaptación pero en principio nuestra decisión es continuar con el modelo y dar facilidad fundamentalmente a esos viajeros recurrentes que deciden vivir en nuestra Comunidad autónoma”, dijo a Ical.

Carlos Fernández Carriedo insistió en que “si hubiera alguna incompatibilidad concreta por la nueva regulación nacional, habría que adaptarlo para mantener los mismos objetivos”, a la espera de que se concrete el “detalle”. Carriedo insistió que no solo pretenden mantener este modelo sino extenderlo y apuntó a su idea de bonificar también los peajes de las autopistas para los viajeros recurrentes.

Cada seis meses

Carriedo recalcó que desde el Gobierno regional rechazaron desde el principio que la bonificación del 25 por ciento de la tarifa ferroviaria en trenes Avant para viajeros recurrentes, fuese un “instrumento político”, y contrapuso el modelo de la Junta con el del Estado, que “se renueva cada seis meses en función de las circunstancias políticas de cada momento”. En este sentido, criticó que se vayan incluyendo estas medidas y cambios en las mismas en decretos leyes ‘ómnibus’ como “elementos compensatorio a otras medidas menos agradables” dentro de “un paquete”.

“Hemos rechazado que sea un instrumento político y, por tanto, le hemos querido dar continuidad y seguridad en el tiempo y por tanto nuestra idea es que tenga vigencia de forma indefinida”, dijo, para agregar que “así no estamos poniendo en riesgo qué va a pasar a cada fin de año, cómo se va a renovar, si vamos a tener apoyos para llevarlo a cabo, sino, sencillamente los viajeros tienen una seguridad de que la Junta apoya ese sistema y lo va a seguir manteniendo”.

Carriedo agregó que han hecho lo mismo con el sistema Buscyl, que “no es un modelo para ir renovando cada seis meses, si no es un modelo de estabilidad para una forma de concebir el transporte”.