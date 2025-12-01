Disfruta de la nieve en este destino leonés los últimos días del año

El 2025 está llegando a su fin, y qué mejor manera de despedirlo que visitando uno de los lugares más emblemáticos de toda Castilla y León.

Si quieres acabar el año rodeado de nieve y momentos llenos de adrenalina, esta estación de esquí es para ti.

San Isidro, destino invernal

A menos de 72 horas para despedir el año, la Estación de Esquí de San Isidro, en la Cordillera Cantábrica de León, se alza como uno de los destinos preferidos para quienes quieren disfrutar de la nieve antes de que termine diciembre.

La estación es un complejo invernal situado entre 1.500 y 2.100 m de altitud, que combina paisajes de montaña espectaculares con opciones para todos los niveles de esquiadores, desde principiantes hasta expertos.

La temporada invernal comenzó oficialmente a principios de diciembre, con la apertura progresiva de pistas que han permitido a los visitantes estrenar la nieve natural caída y deslizarse por varias de las zonas esquiables del centro.

San Isidro ofrece una amplia variedad de pistas repartidas en sectores como Cebolledo, Requejines, Riopinos y Salencias-La Raya, con descensos adecuados tanto para quienes se inician en el esquí como para quienes buscan desafíos mayores.

Además, cuenta con instalaciones como el snowpark, que añaden diversión y opciones para los aficionados al freestyle y al snowboard.

San Isidro no solo es un punto de encuentro para quienes buscan deslizarse por la nieve, sino también un escenario de actividades y encuentros familiares. Cuenta con servicios como el alquiler de material, escuelas de esquí y zonas de descanso.

Para quienes aún no han decidido su plan de fin de año, este puede ser un destino perfecto para pasar unos días inolvidables en la nieve antes de que termine el año.