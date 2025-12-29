Detenido un varón por un delito de exhibicionismo ante una decena de menores en Valladolid

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de exhibicionismo ante menores, tras unos hechos ocurridos en la tarde del 21 de diciembre, alrededor de las 20.30 horas, en la calle Alcaparra. Según la declaración de “unos 10 o 12 menores”, ante los que se mostró, el hombre incluso llegó a perseguir a uno de ellos, según recogió Ical.

Un indicativo de Seguridad Ciudadana, uniformado y en vehículo rotulado, fue comisionado por la Sala CIMACC 091 tras recibirse un aviso que alertaba de que un hombre podría estar exhibiendo sus genitales delante de varios menores. A su llegada, los agentes fueron requeridos por un grupo de menores que señalaron a un hombre sentado en un banco como la persona que momentos antes les había mostrado sus órganos genitales. El individuo fue inmediatamente interceptado por los agentes, quienes le solicitaron su identificación, manifestando no portar ningún documento acreditativo.

Persecución

Los comparecientes se entrevistaron con los menores, un grupo de diez a doce jóvenes de unos catorce años, quienes relataron que habían escuchado ruidos producidos por un hombre que portaba un palo en la mano, lo que llamó su atención. Según manifestaron, el individuo se acercó a ellos y les preguntó si tenían tabaco. Tras responderle que no, el varón comenzó a perseguir a uno de los menores, aunque sin abandonar la zona en la que se encontraban.

En un momento determinado, el hombre se bajó los pantalones y exhibió su pene de forma intencionada, realizando además un movimiento de balanceo a modo de baile, acción que fue presenciada por todos los menores. Preguntados sobre si la exhibición se dirigió a alguien en concreto, los jóvenes indicaron que, aunque la persecución inicial fue hacia uno de ellos, la exhibición se realizó de manera general ante todo el grupo. Asimismo, señalaron que el individuo también mostró sus genitales a una chica ajena al grupo, sin poder precisar si era mayor o menor de edad.

Ante esta conducta, los menores decidieron avisar a la Policía y permanecer en el lugar hasta la llegada de los agentes. Por los hechos relatados, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de exhibicionismo ante menores. Se dio aviso a uno de los progenitores de los menores, quien se personó en el lugar. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la continuación de las diligencias oportunas. Una vez finalizado el atestado policial del detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó la libertad del individuo con la obligación de comparecer cuando sea requerido.