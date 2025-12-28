Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora, en aviso amarillo este lunes por intensas nieblas

La Aemet señala que puede formarse cencellada o cristales de hielo por las bajas temperaturas

Niebla en Zamora en una fotografía de archivo.

Niebla en Zamora en una fotografía de archivo. / I. G.

Ical

Valladolid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para mañana lunes por nieblas con visibilidad de 100 metros en la Meseta de las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora, que incluso puede ser engelantes. Es decir, las nieblas unidas a las bajas temperaturas puede formar cencellada o cristales de hielo.

Según la información consultada por Ical, las nieblas se mantendrán en las tres provincias, al menos, hasta las 13.00 horas de mañana

