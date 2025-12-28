Zamora, en aviso amarillo este lunes por intensas nieblas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para mañana lunes por nieblas con visibilidad de 100 metros en la Meseta de las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora, que incluso puede ser engelantes. Es decir, las nieblas unidas a las bajas temperaturas puede formar cencellada o cristales de hielo.

Según la información consultada por Ical, las nieblas se mantendrán en las tres provincias, al menos, hasta las 13.00 horas de mañana.