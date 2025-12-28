Este pueblo de Zamora se consolida como destino turístico de primer nivel

Castilla y León es la comunidad más extensa de España y ofrece a los viajeros un tesoro de paisajes impresionantes y diversidad natural. Desde las cumbres nevadas de los Picos de Europa hasta los valles verdes y cañones del Duero, cada lugar combina historia, cultura y naturaleza.

Fermoselle, en lo más alto

Este pintoresco pueblo situado en el Parque Natural de los Arribes del Duero está consolidándose como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan naturaleza, historia y cultura en un entorno rural único.

Desde sus calles empinadas y sinuosas, que conservan una arquitectura popular tradicional, hasta su impresionante ubicación sobre el Duero, Fermoselle ofrece al visitante un atractivo viaje al pasado y al presente.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1974, este pueblo, de no más de 1000 habitantes, es un claro ejemplo de cómo ha perdurado su identidad cultural a lo largo del tiempo.

Entre los puntos de interés turístico más destacados se encuentra la Plaza Mayor y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que combina elementos románicos y góticos. Las ruinas del Castillo de Doña Urraca hacen recordar épocas pasadas.

También se le conoce como el “pueblo de las mil bodegas”, ya que bajo el suelo se esconde un laberinto kilométrico de bodegas excavadas en la roca. Fermoselle cuenta con la DO Arribes del Duero, donde se puede conocer la tradición vinícola de la zona e incluso realizar catas de vinos.

La riqueza natural del entorno también es un gran imán para los amantes del turismo. El Mirador Las Peñas o el Balcón del Duero, ofrecen vistas espectaculares sobre los cañones del río y el paisaje característico de los Arribes del Duero.

Gracias a esta combinación de patrimonio, Fermoselle no solo atrae a quienes buscan tranquilidad y belleza natural, sino también a los que desean una experiencia turística total.