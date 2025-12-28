Los miembros de la Comisión de Fiestas de Villamanín (León) entregan sus décimos y cubren la falta de dos millones

Los miembros de la Comisión de Fiestas de la localidad leonesa de Villamanín han entregado su premio personal y el décimo que tenían como organización (un total de dos millones), una decisión con la que esperan que todos los vecinos puedan disfrutar cuanto antes de su premio y que la situación se resuelva lo "mejor posible para todos".

Así lo ha trasladado el alcalde de Villamanín, Félix Álvaro Barreales Canseco, en declaraciones a Europa Press, en las que ha señalado se ha establecido como condición que los vecinos y agraciados asuman la merma sin ningún tipo de denuncia.

No obstante, ahora mismo no se puede calcular la merma, porque hay que saber cuántas personas acuden a cobrar y aceptan el acuerdo, si bien el dinero habrá que depositarlo en el Juzgado, donde el juez hará el pago.

Reunión el viernes

Cabe recordar que los vecinos de Villamanín (León) se reunieron el pasado viernes para debatir sobre el cobro de la Lotería de El Gordo tras extraviarse un talonario correspondiente a décimos que se habían vendido.

Al parecer, se extravió un talonario, por lo que no se devolvieron los décimos. "Eso es lo que ha pasado, nada más", señaló en su momento el primer edil, y añadió que la Comisión de Fiestas no pudo denunciar este asunto porque no vieron que faltaba un talonario por presentar hasta después de la celebración del Sorteo del Gordo.

Cuando la Comisión de Fiestas hizo de nuevo el conteo tras la celebración del Sorteo se percató de que había 50 papeletas que se habían vendido de más.

"Esperanzado"

En este contexto, se llevó a la reunión la propuesta de aminorar el premio de cada papeleta en 5.000 euros para que el banco pueda pagar a todo el mundo la cantidad con esta merma en vez del importe correspondiente.

El regidor de Villamanín se mostró "esperanzado" de que se pudiera alcanzar este acuerdo en la reunión para que los vecinos "por lo menos cobren una parte", aunque posteriormente puedan efectuar una reclamación.

La Comisión de Fiestas, que fue quien repartió los talonarios con el número que resultó agraciado, convocó dicha reunión con el fin de informar de forma "transparente" sobre el procedimiento de identificación, verificación y cobro del premio, así como de "una situación organizativa sobrevenida que requiere ser explicada y abordada de manera conjunta".