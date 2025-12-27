Villamanín (León) llega a un acuerdo para que todos puedan cobrar El Gordo de Navidad

Los agraciados con El Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional de Villamanín (León) han llegado a un acuerdo para que todos los agraciados con las participaciones del primer premio vendidas por la comisión de fiestas del pueblo puedan cobrar sus premios.

La comisión distribuyó por error 50 participaciones, de las 450 que vendieron, sin tener asignadas los diez décimos premiados correspondientes, lo que supone un total de 4 millones de euros, por lo que no se podía cobrar ningún premio al haberse vendido más participaciones de las realmente premiadas.

En una reunión celebrada en la tarde noche de este viernes en el Hogar del Pensionista de Villamanín, que ha contado con un centenar de asistentes, se ha propuesto detraer el 10% del premio de cada participación, que alcanza los 80.000 euros, con el objetivo de que todos los que adquirieron participaciones puedan cobrar.

El resto, de la comisión de fiestas

Cuando todos los agraciados hayan podido cobrar el premio con este rebaja -a partir del 22 de marzo como fecha límite- la comisión de fiestas, formada por once personas, pondrá a disposición del resto de los ganadores el décimo que jugaba la propia comisión, así como sus premios personales.

Un acuerdo que no ha sido aceptado por todos los presentes ya que incluso poniendo a disposición estos premios solo se cubrirían dos de los cuatro millones en premios vendidos en participaciones, por lo que los ganadores tendrían que asumir finalmente una reducción de los premios ganados en la Lotería, cuya cantidad final podría rondar los 2.400 euros.

Los más críticos dicen que no se fían de la información que ha facilitado la comisión sobre los premios que cada uno de ellos ha ganado, por lo que han anunciado que presentarán una denuncia si no cobran la totalidad del premio que jugaban.

"Un error"

Por otra parte, otros se mostraban más empáticos al reconocer que "son chavales que han cometido un error sin ninguna mala intención" y han recordado que han puesto a disposición del resto de ganadores el décimo de la propia comisión y sus participaciones personales. "Más no pueden hacer", aseguran en declaraciones a Efe.

Una reunión que se ha prolongado durante cuatro horas y en las que se han proferido gritos y se han producido varias crisis de ansiedad por algunos de los jóvenes que conforman la comisión de fiestas e incluso alguno ha vomitado ante el nerviosismo por haber traído la felicidad a su pueblo pero que tras el error de vender más participaciones de los décimos que habían adquirido se han visto envueltos en la polémica.

Así una pequeña localidad de menos de 100 habitantes ha pasado de la euforia a la división vecinal entre los que apoyan a los jóvenes, algunos de ellos menores, y los que solo ven mentiras y "una falta de transparencia total", como criticaba otro de los agraciados.

Los más prudentes recordaban que el día 21 nadie tenía nada y "si hemos ganado el premio ha sido gracias a la comisión", por lo que se mostraban más indulgentes para buscar un acuerdo consensuado.

Comunicado oficial

Por su parte, la comisión ha emitido un comunicado oficial ante la negativa a dar declaraciones a los medios por la tensión acumulada en el que reconoce las graves consecuencias de haber realizado mal el conteo de las papeletas; "por ello, pedimos disculpas a todos los afectados pero queremos dejar muy claro que jamás ha existido ningún tipo de fraude o trampa".

"Solo podemos decir que los voluntarios, casi todos jóvenes del pueblo, hemos pedido ayuda al pueblo en esta reunión y estamos emocionados por la respuesta. La mayoría de los asistentes nos ha entendido e incluso mostrado su apoyo", han añadido.

Ante la situación creada, han trasladado que van a asumir incluso la pérdida de su propio premio con el fin de conseguir que lo que empezó como una alegría para todo el pueblo lo siga siendo hasta el final, aunque se queden sin nada.