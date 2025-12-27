Un motorista herido en un accidente con varios vehículos en Salamanca

Un motorista resultó hoy herido tras verse implicado en un accidente de tráfico, con dos vehículos implicados, ocurrido en el kilómetro 7 de la carretera SA-201, dentro del término municipal de El Cabaco, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

El aviso se recibió a las 12,55 horas en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León. Desde el centro coordinador se avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de emergencias sanitarias.

Un motorista herido grave en un accidente en la SA-201, en El Cabaco (Salamanca) / Ical

Sacyl activó una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado para atender al herido.