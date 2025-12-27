Un motorista herido en un accidente con varios vehículos en Salamanca
El siniestro ha ocurrido en el kilómetro 7 y ha obligado a movilizar una ambulancia y un helicóptero sanitario
Ical
Salamanca
Un motorista resultó hoy herido tras verse implicado en un accidente de tráfico, con dos vehículos implicados, ocurrido en el kilómetro 7 de la carretera SA-201, dentro del término municipal de El Cabaco, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.
El aviso se recibió a las 12,55 horas en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León. Desde el centro coordinador se avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de emergencias sanitarias.
Sacyl activó una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado para atender al herido.
