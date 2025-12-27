Investigan la muerte en Valladolid de una mujer tras caer desde un quinto piso

La Policía Nacional investiga las causas de la muerte de una mujer de 50 años, este mediodía en Valladolid, tras precipitarse desde el quinto piso de un bloque de viviendas, han informado fuentes del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

El suceso se ha producido en torno a las 11:30 horas junto al número 2 de la calle de San Luis, en la confluencia de la Plaza de la Cruz Verde y cerca de la de España, en una zona muy comercial y habitualmente concurrida.

La Policía Local ha cortado dos calles para disponer de un perímetro de seguridad mientras se espera al levantamiento del cadáver antes de su traslado al Instituto Anatómico Forense.

Las asistencias sanitarias han certificado el fallecimiento de la mujer en el mismo lugar del suceso.