Fallece un motorista en Cebreros (Ávila).

Un motorista, de 46 años de edad, falleció hoy después de sufrir un accidente de tráfico en la AV-502 a la altura de Cebreros (Ávila) y el personal médico que se trasladó hasta el lugar solo pudo confirmar la muerte del hombre.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió varias llamadas minutos antes de las 12.45 horas que alertaban de un accidente de una moto en el punto kilométrico 22 de la AV-502, en Cebreros (Ávila), con un motorista que estaba inconsciente en la cuneta.

El centro de emergencias 1-1-2 avisó del incidente a Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil, personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cebreros y una ambulancia de soporte vital básico. Además, se solicitó colaboración a Emergencias de la Comunidad de Madrid, aunque tras informar el personal médico en el lugar, se procedió a anular parte de los recursos activados ya que finalmente, los facultativos solo pudieron confirmar el fallecimiento de un varón de 46 años.