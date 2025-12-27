Castilla y León es la comunidad autónoma con más patrimonio declarado por la Unesco en todo el mundo

Castilla y León no solo es la comunidad autónoma más extensa de España y la tercera de la Unión Europea, también es la región con más bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en todo el mundo. En su territorio se concentran ocho declaraciones entre ciudades históricas, conjuntos monumentales y yacimientos que la sitúan por delante de países enteros en este ranking cultural.

Ciudades como Salamanca, Segovia y Ávila, el Camino de Santiago, los yacimientos de Atapuerca o el conjunto arqueológico de Las Médulas convierten a Castilla y León en un auténtico museo al aire libre.

Agencia ATLAS / Foto: EFE

Pero hay más. La comunidad es una de las más valiosas por su elevado índice de biodiversidad y por la riqueza de su patrimonio natural. Su peculiar orografía, una gran meseta rodeada de cordilleras, ha contribuido a la formación de una excepcional riqueza paisajística, así como a crear un conjunto de múltiples ecosistemas que conforman una diversidad de flora y fauna envidiables, con especies tan interesantes como el oso pardo, el lobo, el lince, la nutria o incluso el bisonte.

En este escenario se han conservado hasta nuestros días abundantes testimonios de la historia de los últimos milenios. Castilla y León alberga un patrimonio cultural extraordinario y es la región del mundo con más enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La comunidad ha reconocido más de 1.800 Bienes de Interés Cultural, entre los que se encuentran más de 1.000 monumentos, más de 500 castillos, más 130 conjuntos históricos, más de 100 zonas arqueológicas y 12 catedrales.

El viaje por la historia en Castilla y León es también un viaje a través del conocimiento y las tradiciones preservadas a lo largo de los siglos. Algunas de estas manifestaciones gozan de especial protección tras haber sido declaradas Bienes de Interés Cultural.