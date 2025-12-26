El termómetro cae hasta los 7,7 grados negativos en Lagunas de Somoza (León)

El termómetro cayó hoy hasta los 7,7 grados negativos en Lagunas de Somoza (León), lo que supone el noveno registro más bajo del conjunto de España. No en vano, Castilla y León solo registró una de las diez más frías del país, según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y recogida por Ical.

Otras estaciones meteorológicas de la comunidad también amanecieron por debajo de los seis bajo cero como Cuéllar (Segovia), con -6,9 grados; Aguilar de Campoo (Palencia), con otros -6,9; Cubillas de Rueda (León), con 6,8 negativos y Vaillablino (León), con 6,7 grados negativos.

Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), repitió con el valor más frío de España, con -12,2 grados, seguido de Cabaña Verónica, en los Picos de Europa de Cantabria, con 11,5 negativos.

Heladas generalizadas y niebla

En cuanto a la predicción para hoy, día 26 de diciembre, la Aemet no descarta alguna nevada con acumulados “significativos” en el este y noreste, más probables por encima de los 800-900 metros. Además, habrá heladas generalizadas, débiles o moderadas, sin descartar que sean fuertes en la Cantábrica de León.

Los cielos estarán con intervalos nubosos a poco nuboso, salvo en la mitad oriental tendiendo a nuboso. No se descartan precipitaciones débiles dispersas, más probables en el este y noreste. La cota de nieve entre 400 y 700 metros, subiendo rápidamente en el este por encima de 1.000-1.200 metros.

Zamora

Los termómetros en las capitales de provincia oscilarán entre los cuatro negativos de León y los tres bajo cero de Burgos y Zamora y los dos negativos de Ávila, Palencia y Soria y los cero de Salamanca, Segovia y Valladolid. Las máximas no sobrepasarán los siete grados en Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid y se quedarán en seis en Zamora. Por su parte, Ávila, León, Segovia y Soria llegarán a cinco grados positivos.