El pueblo de Soria que te trasladará a otro tiempo

Castilla y León es una tierra amplia y diversa, llena de paisajes muy distintos entre sí que guarda grandes secretos. El entorno, la riqueza natural y la historia que caracterizan a esta región está aún por descubrir.

Calatañazor, un viaje al pasado medieval

El pequeño pueblo de Calatañazor, en Soria, se consolida como uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la provincia gracias a su patrimonio histórico, su entorno natural y su cuidada conservación.

Con apenas medio centenar de habitantes, esta villa medieval destaca por sus calles empedradas, sus casas de entramado de madera y su imponente castillo en ruinas, que corona el cerro sobre el que se asienta el municipio. Pasear por Calatañazor es retroceder siglos en el tiempo y descubrir un lugar donde la historia sigue muy presente.

Uno de los principales atractivos del pueblo es la iglesia de Nuestra Señora del Castillo, de origen románico, así como la muralla que aún conserva parte de su trazado original. Además, el pueblo está rodeado de un entorno natural privilegiado, cercano al Sabinar de Calatañazor, uno de los bosques de sabinas más importantes de Europa.

El turismo rural ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, especialmente durante los fines de semana y las temporadas festivas, atrayendo a visitantes interesados en la tranquilidad, la gastronomía local y la riqueza cultural de la zona.