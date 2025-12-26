La Junta de Castilla y León concede los primeros 16.360 bonos infantiles de 200 euros

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la zamorana Isabel Blanco, destacaba que el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recoge la concesión de un total de 16.360 bonos infantiles, dotados con 200 euros, como resultado de una resolución parcial de la convocatoria, tras recibir más de 35.000 solicitudes.

Blanco matizó, en su visita a un colegio de Salamanca, que el resto de las solicitudes presentadas y que no se incluyen en esta primera resolución, se encuentran pendientes de subsanaciones y comprobaciones necesarias, y serán resueltas «en las próximas semanas».

Presupuesto

El presupuesto total asignado para esta convocatoria es de 16 millones de euros. Se trata de una ayuda de 200 euros por cada menor a cargo de entre cuatro y 12 años para contribuir a la conciliación familiar. En esta primera resolución 11.911 familias recibirán un total de 16.360 bonos, ya que muchas familias cuentan con varios menores a su cargo. «La Junta de Castilla y León es plenamente consciente de las nuevas realidades y necesidades familiares y de ahí su impulso con nuevas medidas en materia de familia», refirió la consejera, quien concluyó que el bono infantil es «un apoyo e incentivo más para facilitar la crianza de los hijos, la conciliación de la vida familiar, personal y laboral y un reconocimiento a las familias por su aportación a la sociedad».

Conciliamos

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, destacó también que el programa Conciliamos experimentó a lo largo del año un crecimiento del 15 por ciento, con 3.224 niños más que en 2024, hasta alcanzar, prácticamente, los 25.500 participantes.

Así lo anunció durante su visita este viernes a los participantes en el programa Conciliamos, en el colegio Nuestra Señora de la Asunción de Salamanca. En estas fechas se encuentra activo el programa para el periodo navideño, en el que 3.108 niños disfrutan, juegan y aprenden en los centros adscritos, para que sus padres puedan continuar con toda normalidad sus actividades profesionales. Blanco pudo saludar a los 55 niños que, durante esta semana, se encuentran participando en esta iniciativa, a la espera de la próxima que serán 46. El programa Conciliamos es una iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que los padres con hijos de entre tres y 12 años, o 14 cuando precisen de necesidades educativas especiales, puedan conciliar.